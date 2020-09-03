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Hürriyet
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Alışveriş
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 11:51 | 

Hayvan dostlarınızın ihtiyacı olan her şey

Kedi mamasından köpek mamasına, oyuncaktan yuvaya evcil hayvanınızın tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirsiniz. İşte öneriler...

Bu bir ilandır.

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İşte evcil hayvanınız için mamadan oyuncağa tüm ihtiyaçlar...

2Hills Kitten Yavru Kedi Maması
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Hill's Kitten Yavru Kedi Maması

Yavru kedilerin bağışıklığını ve sağlıklı büyümesini destekleyen Hill's Kitten Ton Balıklı Yavru Kedi Maması, gelişimsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik formüle edilmiştir. Kemiklerin ve dişlerin güçlü olması için dengeli minarellerin bulunduğu ürün sağlıklı büyümeyi destekliyor.

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3Trixie Köpek Oyuncağı
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Trixie Köpek Oyuncağı

İçerisine ödül maması yerleştirebileceğiniz Trixie Köpek Oyuncağı, köpeğiniz için oldukçe keyifli bir oyuncak. Konulan mama, labirentten dönerken yere düşer ve köpeğiniz için ödül olarak mama gelir. Köpek bu hareketi sürekli ödül geleceğini öğrenir.

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4Işıklı Termoplastik Kauçuk Top
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Işıklı Termoplastik Kauçuk Top

Yaklaşık 50 saat ışık ömrüne sahip olan Trixie Işıklı Termoplastik Kauçuk Top, yere çarpınca içindeki ışık aktive olur. Köpeğiniz sağlam ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olan bu oyun topuyla oynarken oldukça keyif alacak.

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5Trixie Kuş Tüneği
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Trixie Kuş Tüneği

3 adet dal parçasından oluşan Trixie Kuş Tüneği, asılabilir bir yapıda. Kuşların ayaklarını ve tırnaklarına tam uyum sağlayarak rahatça üzerinde durmalarına da yardımcı olur.

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6Paw Paw Puppy Yavru Köpek Maması
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Paw Paw Puppy Yavru Köpek Maması

Paw Paw Puppy Yavru Köpek Maması, içerdiği omega-6 ile sağlıklı deri ve parlak tüy oluşumuna katkı sağlar. % 24 Protein ve % 13 yağ içeren mama yavru köpekler (0-1 Yaş) için uygundur.

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7Trixie Kedi Zeka Oyuncağı
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Trixie Kedi Zeka Oyuncağı

Trixie Kedi Zeka Oyuncağı, her türden kedinin kolayca oynayabileceği bir oyun tahtasıdır. Bir taban ve 7 adet farklı küreden oluşan oyun tahtasının üzerinde yer alan kürelerin içine kedinizin sevdiği yiyecekleri yerleştirerel oyunlar oynamasını sağlayabilirsiniz.

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8Whiskas Kuru Mama
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Whiskas Kuru Mama

Çeşitli vitamin ve minareller içeren Whiskas Ton Balıklı Kuru Mama ile kedinizin dengeli beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. Deri ve tüylerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olan mama dışı kıtır içi ise yumuşak parçacıklardan oluşuyor.

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Diğer ihtiyaçlar için daha fazla ürünü incelemek isterseniz Amazon.com.tr'ye göz atabilirsiniz.

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