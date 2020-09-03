Hayvan dostlarınızın ihtiyacı olan her şey

Kedi mamasından köpek mamasına, oyuncaktan yuvaya evcil hayvanınızın tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirsiniz. İşte öneriler...
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İşte evcil hayvanınız için mamadan oyuncağa tüm ihtiyaçlar...
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Hill's Kitten Yavru Kedi Maması
Yavru kedilerin bağışıklığını ve sağlıklı büyümesini destekleyen Hill's Kitten Ton Balıklı Yavru Kedi Maması, gelişimsel ihtiyaçları karşılamaya yönelik formüle edilmiştir. Kemiklerin ve dişlerin güçlü olması için dengeli minarellerin bulunduğu ürün sağlıklı büyümeyi destekliyor.
İçerisine ödül maması yerleştirebileceğiniz Trixie Köpek Oyuncağı, köpeğiniz için oldukçe keyifli bir oyuncak. Konulan mama, labirentten dönerken yere düşer ve köpeğiniz için ödül olarak mama gelir. Köpek bu hareketi sürekli ödül geleceğini öğrenir.
Yaklaşık 50 saat ışık ömrüne sahip olan Trixie Işıklı Termoplastik Kauçuk Top, yere çarpınca içindeki ışık aktive olur. Köpeğiniz sağlam ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olan bu oyun topuyla oynarken oldukça keyif alacak.
Trixie Kedi Zeka Oyuncağı, her türden kedinin kolayca oynayabileceği bir oyun tahtasıdır. Bir taban ve 7 adet farklı küreden oluşan oyun tahtasının üzerinde yer alan kürelerin içine kedinizin sevdiği yiyecekleri yerleştirerel oyunlar oynamasını sağlayabilirsiniz.
Çeşitli vitamin ve minareller içeren Whiskas Ton Balıklı Kuru Mama ile kedinizin dengeli beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. Deri ve tüylerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olan mama dışı kıtır içi ise yumuşak parçacıklardan oluşuyor.