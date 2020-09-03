Hayvan dostlarınızın ihtiyacı olan her şey

Trixie Köpek Oyuncağı İçerisine ödül maması yerleştirebileceğiniz Trixie Köpek Oyuncağı, köpeğiniz için oldukçe keyifli bir oyuncak. Konulan mama, labirentten dönerken yere düşer ve köpeğiniz için ödül olarak mama gelir. Köpek bu hareketi sürekli ödül geleceğini öğrenir.