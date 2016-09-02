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Hayatınızı kolaylaştıracak 20 pratik mutfak ürünü

#Mutfak Aletleri#Pratik Mutfak Ürünleri#Pratik Mutfak Aletleri

Listemize bir göz atın. Garanti veriyoruz karşınıza mutlaka hoşunuza gidecek birkaç ürün çıkacak!

1/2012 kollu çay pınarı

12 kollu çay pınarı

Listenin bir numarasında bu harika demlik var. Özellikle çok misafir ağırlayanlar için saniyeler içinde 12 bardak çayı doldurmak müthiş bir şey olmalı. Tasarım Mustafa Emre Olur'a ait ve bence Türkler'e özgü en başarılı icatlardan biri. Bu nedenle "Mutfağın Oscarları" yarışmasında bizim birincim "12 kollu çay pınarı"

2/20Karpuz dilimleme aleti

Karpuz dilimleme aleti

Karpuzları göze hitap edecek şekilde dilimlemek herkesin harcı değil. Dilimler eşit ve düzgün olmalı ki hem göze hem mideye hitap etmeli. İşte bıçakla bu işi beceremeyenler için bu müthiş aleti yapmışlar. Bu kapruz dilimleyici ile karpuz ya da kavunlarınızı büyük dilimler halinde kesip servis yapabilirsiniz.

3/20Hayatınızı kolaylaştıracak 20 pratik mutfak ürünü

Bu alet de karpuzu kabukları ile servis etmeyi sevenler için. Koca karpuzu saniyeler içerisinde dilimleyip fotoğraftaki gibi parçalara ayırabilirsiniz. Tabii bu aleti kullanmak için biraz güce ihtiyacınız olabilir.

4/20Bıçak koruyucu

Bıçak koruyucu

Özellikle soğanı bıçakla hızlı hızlı doğramayı seviyorsanız bu alet tam size göre. Metal koruyucu ile parmaklarınızı bıçak darbelerinden koruyabildiğiniz için korkmadan hızlıca doğrama işleminizi yapabilirsiniz.

5/204 farklı makarna süzgeci

4 farklı makarna süzgeci

Kimi fiyonk makarna sever, kimi spagetti, kimi düdük makarna... Aile içerisinde ayrı zevklere hitap eden bu mini süzgeçler ise bu soruna kökten çözüm buluyor.

6/20Yumurta zamanlayıcı

Yumurta zamanlayıcı

Yumurtanın kıvamını bir türlü tutturamayanlar için çok pratik ve kullanışlı bir ürün. Renk değiştirerek hangi kıvamda pişirmek isterseniz sizi uyarıyor ve işinizi asla şansa bırakmıyorsunuz.

7/20Yumurta kırıcı

Yumurta kırıcı

Yok artık bu kadar da olmaz, yumurtayı kırmak için de başka bir alete ihtiyaç duyulur mu demeyin. Yumurtayı yemeyi çok seven ama kabuklarına dokunmaya dayanamayanlar için mükemmel bir ürün. Yani huysuz insanların kurtarıcısı.

8/20Yumurta şekillendirici

Yumurta şekillendirici

Özellikle çocuklara yemek yemeyi sevdirmek için farklı şekilde sunum yapmak isteyenler bu kalıplardan mutlaka edinmeli.

9/20Sarımsak soyucu ve doğrayıcı

Sarımsak soyucu ve doğrayıcı

Yemek yapmanın en zor kısımlarından biri soğan ve sarımsak doğramaktır. İşte bu konuda size yardımcı olacak harika bir icat. Siz sadece sarımsağın dişlerini hazneye yerleştiriyorsunuz, o size kabuklarını soyup doğrayarak teslim ediyor.

10/20Süzgeçli makarna tenceresi, makarna makası ve kendiliğinden dönen spagetti çatalı

Süzgeçli makarna tenceresi, makarna makası ve kendiliğinden dönen spagetti çatalı

Makarna yapmak dünyanın en kolay işlerinden biri ama tembellikte sınır tanımayanlar için bu 3'lüyü şiddetle tavsiye ediyorum. Makarna makası spagettilerin düzgün bir şekilde kesilmesini sağlıyor. Bu tencere sayesinde süzgece ihtiyaç duymuyor ve çatalınızı defalarca döndürmek zorunda kalmadan afiyetle makarnanızın tadını çıkarabiliyorsunuz.

11/20Kaşık sabitleyici

Kaşık sabitleyici

Yemek yaparken kullandığınız kaşığı bazen bir türlü nereye koyacağınızı bilemezsiniz Yemek pişene kadar birkaç defa bu kaşığı kullanacağınız için ya bir tabağın içerisine koyup tabak kirletirsiniz ya da altına bir şey koymadan tezgahı kirletirsiniz. İşte bu aparat kaşığı kullandıktan sonra hiçbir yeri kitletmeyin diye tencereye monte ediliyor.

12/20Kek şekillendirici silikon kap

Kek şekillendirici silikon kap

İşter kalp, ister araba, ister ev... Canınız ne isterse o şekilde kek yapmak bu kalıpla o kadar kolay ki...

13/20Suşi sarma aleti

Suşi sarma aleti

Suşi yapmak incelik ister, sabır ister tıpkı sarma yapmak gibi. Saatlerce uğraşır hazırlarsın, sonra 3 kişi biraraya gelir 3 dakika içinde tüm emeği mideye indirisiniz. İşte bu nedenle sarma ve suşi yapımının kesinlikle daha kolay olması gerekiyor ki daha bir gönül rahatlığı ile yenilsin. İşte bu minik aletle kısa sürede enfes suşiler yapabilirsiniz.

14/20Meyve soyma bıçağı

Meyve soyma bıçağı

Bu da elma armut gibi meyveleri kolayca soymak ve yaprak gibi dilimlemek için üretilmiş bir meyve bıçağı

15/20Donmuş tereyağ rendesi

Donmuş tereyağ rendesi

Donmuş tereyağının erimisini beklemek saatler alır. Bunun için tereyağını rendelemek en akıllıca iştir. İşte bu amaçla üretilmiş ve kullanımı kolay katı yağ rendesi

16/20Mikrodalgada cips yapma aleti

Mikrodalgada cips yapma aleti

Lazer bıçağı sayesinde ince dilimler halinde kestiğiniz patatesleri resimdeki gibi hazneye yerleştirip mikrodalga fırına atıyorsunuz, kısa sürede sıcacık cipsiniz hazır oluyor.

17/20Mısır ayıklama aparatı

Mısır ayıklama aparatı

Evde kendi bardak mısırınızı kendiniz yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bir tane bu pratik aparattan almak ve aparatı aşağıya doğru kaydırmak. Ayıkladığınız mısırlar aparatın haznesinde birikiyor ve size sadece bunları haşlayıp afiyetle yemesi kalıyor.

18/20Şerit şeklinde sebze doğrayıcı

Şerit şeklinde sebze doğrayıcı

Bir havucu ya da kabağı saniyeler içinde bu şekilde doğramak için sadece bu aletin içine yerleştirmeniz ve döndürmeniz yeterli. Sebzeleri bu aletle hem çok kısa bir sürede doğrayabiliyorsunuz. Bu sayede de yemeğin içindeki görüntüsü çok daha hoş oluyor ve göze hitap ediyor.

19/20Yumurta şekillendirici

Yumurta şekillendirici

Özellikle çocuklara yemek yemeyi sevdirmek için farklı şekilde sunum yapmak isteyenler bu kalıplardan mutlaka edinmeli.

20/20Kontrol hazneli kek kalıbı

Kontrol hazneli kek kalıbı

Kek yaparken içinin pişip pişmediğini kontrol etmek için ister istemez kekin şeklini bozarız. Ya içine bıçak batırırız ya da kenarından bir parça kesip tadına bakarız. İşte kekin şekli bozulmasın diye kekin tadına bakmak kalıba küçük bir muffin kabı da eklenmiş. Bu sayede keke zarar vermeden kekin pişip pişmediği kontrol edilebiliyor.

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