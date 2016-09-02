Hayatınızı kolaylaştıracak 20 pratik mutfak ürünü

Kaşık sabitleyici

Yemek yaparken kullandığınız kaşığı bazen bir türlü nereye koyacağınızı bilemezsiniz Yemek pişene kadar birkaç defa bu kaşığı kullanacağınız için ya bir tabağın içerisine koyup tabak kirletirsiniz ya da altına bir şey koymadan tezgahı kirletirsiniz. İşte bu aparat kaşığı kullandıktan sonra hiçbir yeri kitletmeyin diye tencereye monte ediliyor.