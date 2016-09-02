Hayatınızı kolaylaştıracak 20 pratik mutfak ürünü

Listenin bir numarasında bu harika demlik var. Özellikle çok misafir ağırlayanlar için saniyeler içinde 12 bardak çayı doldurmak müthiş bir şey olmalı. Tasarım Mustafa Emre Olur'a ait ve bence Türkler'e özgü en başarılı icatlardan biri. Bu nedenle "Mutfağın Oscarları" yarışmasında bizim birincim "12 kollu çay pınarı"
Karpuzları göze hitap edecek şekilde dilimlemek herkesin harcı değil. Dilimler eşit ve düzgün olmalı ki hem göze hem mideye hitap etmeli. İşte bıçakla bu işi beceremeyenler için bu müthiş aleti yapmışlar. Bu kapruz dilimleyici ile karpuz ya da kavunlarınızı büyük dilimler halinde kesip servis yapabilirsiniz.
Bu alet de karpuzu kabukları ile servis etmeyi sevenler için. Koca karpuzu saniyeler içerisinde dilimleyip fotoğraftaki gibi parçalara ayırabilirsiniz. Tabii bu aleti kullanmak için biraz güce ihtiyacınız olabilir.
Özellikle soğanı bıçakla hızlı hızlı doğramayı seviyorsanız bu alet tam size göre. Metal koruyucu ile parmaklarınızı bıçak darbelerinden koruyabildiğiniz için korkmadan hızlıca doğrama işleminizi yapabilirsiniz.
Kimi fiyonk makarna sever, kimi spagetti, kimi düdük makarna... Aile içerisinde ayrı zevklere hitap eden bu mini süzgeçler ise bu soruna kökten çözüm buluyor.
Yumurtanın kıvamını bir türlü tutturamayanlar için çok pratik ve kullanışlı bir ürün. Renk değiştirerek hangi kıvamda pişirmek isterseniz sizi uyarıyor ve işinizi asla şansa bırakmıyorsunuz.
Yok artık bu kadar da olmaz, yumurtayı kırmak için de başka bir alete ihtiyaç duyulur mu demeyin. Yumurtayı yemeyi çok seven ama kabuklarına dokunmaya dayanamayanlar için mükemmel bir ürün. Yani huysuz insanların kurtarıcısı.
Özellikle çocuklara yemek yemeyi sevdirmek için farklı şekilde sunum yapmak isteyenler bu kalıplardan mutlaka edinmeli.
Yemek yapmanın en zor kısımlarından biri soğan ve sarımsak doğramaktır. İşte bu konuda size yardımcı olacak harika bir icat. Siz sadece sarımsağın dişlerini hazneye yerleştiriyorsunuz, o size kabuklarını soyup doğrayarak teslim ediyor.
Makarna yapmak dünyanın en kolay işlerinden biri ama tembellikte sınır tanımayanlar için bu 3'lüyü şiddetle tavsiye ediyorum. Makarna makası spagettilerin düzgün bir şekilde kesilmesini sağlıyor. Bu tencere sayesinde süzgece ihtiyaç duymuyor ve çatalınızı defalarca döndürmek zorunda kalmadan afiyetle makarnanızın tadını çıkarabiliyorsunuz.
Yemek yaparken kullandığınız kaşığı bazen bir türlü nereye koyacağınızı bilemezsiniz Yemek pişene kadar birkaç defa bu kaşığı kullanacağınız için ya bir tabağın içerisine koyup tabak kirletirsiniz ya da altına bir şey koymadan tezgahı kirletirsiniz. İşte bu aparat kaşığı kullandıktan sonra hiçbir yeri kitletmeyin diye tencereye monte ediliyor.
İşter kalp, ister araba, ister ev... Canınız ne isterse o şekilde kek yapmak bu kalıpla o kadar kolay ki...
Suşi yapmak incelik ister, sabır ister tıpkı sarma yapmak gibi. Saatlerce uğraşır hazırlarsın, sonra 3 kişi biraraya gelir 3 dakika içinde tüm emeği mideye indirisiniz. İşte bu nedenle sarma ve suşi yapımının kesinlikle daha kolay olması gerekiyor ki daha bir gönül rahatlığı ile yenilsin. İşte bu minik aletle kısa sürede enfes suşiler yapabilirsiniz.
Bu da elma armut gibi meyveleri kolayca soymak ve yaprak gibi dilimlemek için üretilmiş bir meyve bıçağı
Donmuş tereyağının erimisini beklemek saatler alır. Bunun için tereyağını rendelemek en akıllıca iştir. İşte bu amaçla üretilmiş ve kullanımı kolay katı yağ rendesi
Lazer bıçağı sayesinde ince dilimler halinde kestiğiniz patatesleri resimdeki gibi hazneye yerleştirip mikrodalga fırına atıyorsunuz, kısa sürede sıcacık cipsiniz hazır oluyor.
Evde kendi bardak mısırınızı kendiniz yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bir tane bu pratik aparattan almak ve aparatı aşağıya doğru kaydırmak. Ayıkladığınız mısırlar aparatın haznesinde birikiyor ve size sadece bunları haşlayıp afiyetle yemesi kalıyor.
Bir havucu ya da kabağı saniyeler içinde bu şekilde doğramak için sadece bu aletin içine yerleştirmeniz ve döndürmeniz yeterli. Sebzeleri bu aletle hem çok kısa bir sürede doğrayabiliyorsunuz. Bu sayede de yemeğin içindeki görüntüsü çok daha hoş oluyor ve göze hitap ediyor.
Özellikle çocuklara yemek yemeyi sevdirmek için farklı şekilde sunum yapmak isteyenler bu kalıplardan mutlaka edinmeli.
Kek yaparken içinin pişip pişmediğini kontrol etmek için ister istemez kekin şeklini bozarız. Ya içine bıçak batırırız ya da kenarından bir parça kesip tadına bakarız. İşte kekin şekli bozulmasın diye kekin tadına bakmak kalıba küçük bir muffin kabı da eklenmiş. Bu sayede keke zarar vermeden kekin pişip pişmediği kontrol edilebiliyor.