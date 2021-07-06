Havuzdan veya denizden koronavirüs geçer mi?

Denizde ne gibi önlemler alınmalı? Klorla temizliğin olmadığı denizde veya sularda ise Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir virüs olduğu için suyun ağza alınmasıyla bulaşının olmayacağı iddia ediliyor. Ancak hasta kişilerin dışkılarında canlı virüsün bulunmuş olması nedeniyle ve bunun deniz suyu gibi sulara geçme ihtimali sebebiyle bulaşın olabileceği de iddia ediliyor.