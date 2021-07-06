Yaz aylarının gelmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte koronavirüs ile ilgili akıllarda bazı soru işaretleri bulunuyor. Bununla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de "Havuzdan veya denizden koronavirüs geçer mi" sorusu. İşte konuyla ilgili detaylar...
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1
Koronavirüsün solunum yolu ile bulaştığını ve kapalı mekanlar ile sosyal mesafenin korunmadığı alanların hastalığın bulaşını kolaylaştırabileceğini belirten Prof. Dr. Metin Yılmaz, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Havuzdan koronavirüs geçer mi?
Koronavirüs, solunum yolu ile bulaşıyor. Su ile bulaşıp bulaşmayacağı konusunda da söylenebilecek pek çok şey var. Özellikle havuzlarda klorlu su kullanılması nedeniyle havuz suyunda koronavirüsün yaşamayacağı düşünülüyor. Çünkü klor koronavirüsü ortadan kaldıran bir etkiye sahip. Bu nedenle havuz suyunda koronavirüs bulaşı söz konusu değil.
3
Kapalı alanlardaki havuzlarda nelere dikkat edilmeli? Kapalı havuzlarda ne kadar kalınmalı?
Havuzların kapalı mekanda olması, havalandırmasının iyi olmaması ve diğer yüzücülerle arada sosyal mesafe sağlanamaması gibi faktörler hastalığın bulaşını kolaylaştırabilir. Bu nedenle diğer yüzücülerle arada 1,5 metre mesafe koymak, duşta veya giyinme odalarına giriş çıkılarda solunum yollarında bulaşı önleyici tedbirlerin alınması gereklidir.
Havuzların kapalı mekan olması nedeniyle ve virüsün havada küçük partiküller halinde kalabilme ihtimali nedeniyle 1 saatlik yüzme yeterli olabilir.
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Denizde ne gibi önlemler alınmalı?
Klorla temizliğin olmadığı denizde veya sularda ise Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir virüs olduğu için suyun ağza alınmasıyla bulaşının olmayacağı iddia ediliyor. Ancak hasta kişilerin dışkılarında canlı virüsün bulunmuş olması nedeniyle ve bunun deniz suyu gibi sulara geçme ihtimali sebebiyle bulaşın olabileceği de iddia ediliyor.
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Ancak solunum yoluyla bulaşan bir virüsün sindirim sistemi ile bulaşma ihtimalinin az olduğu söylenebilir. Fakat yine de denizde de yüzerken diğer yüzücülerle aradaki sosyal mesafenin korunması, kalabalık olmayan yerlerin kullanılması önlemler alınabilir.
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Yüzerken nelere dikkat edilmeli?
Pandemi döneminde yüzme, güvenilir bir spor. Fakat damlacık yoluyla bulaşan bu enfeksiyona karşı maske kullanma, sosyal mesafenin korunması plajlarda ve havuzda ihmal edilmemeli. Temiz ve kalabalık olmayan yerler tercih edilmeli.