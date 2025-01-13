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Havaların soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonları arttı! En etkili korunma yöntemi hangisi?

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#Sağlık#Yaşam#Solunum Yolları Enfeksiyonları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 13:12

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ataoğlu, kış mevsiminde artan solunum yolu hastalıklarına dikkat çekerek korunma yolları hakkında bilgi verdi.