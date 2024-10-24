Havaların soğuması ile birlikte artış yaşanıyor! Grip ve zatürre aşılarını kimler mutlaka olmalı? Sigara kullanımı KOAH riskini yüzde 80 artırıyor

Grip ve zatürre aşılarını olmayı ihmal etmeyin

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Aygül Güzel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Alevlenme demek, hastanın son 14 gün içerisinde var olan semptomlarında artış olması demektir. Hastanın öksürüğü ve nefes darlığı artar. Şu an viral enfeksiyonların arttığı bir dönemdeyiz. KOAH, alevlenmesinin en sık sebebi viral ve bakteri enfeksiyonlardır. Hastanın alevlenmeye girmemesi için mutlaka grip ve zatürre aşılarını olmalı, sigara kullanımını da bırakmalıdır."