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Havaların soğuması ile birlikte artış yaşanıyor! Grip ve zatürre aşılarını kimler mutlaka olmalı? Sigara kullanımı KOAH riskini yüzde 80 artırıyor

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#Koah#Sigara Kullanımı#Türüm Kullanımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 13:12

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Aygül Güzel, KOAH’ın risk faktörleri arasında sigara kullanımının ilk sırada yer aldığını, KOAH’ta erken tanının hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sigara kullanan, öksürük, balgam ve nefes darlığı çekenlerin mutlaka solunum fonksiyonu testine girmelerini tavsiye eden Doç. Dr. Aygül Güzel, KOAH’a karşı uyarılarda bulundu.