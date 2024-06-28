×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriBebek HaberleriBebek Sağlığı Haberleri

Havalar ısındıkça vakalar artıyor... En savunmasız olanlar ise bebekler

Güncelleme Tarihi:

#Güneş Çarpması#Güneş Çarpması Nedir#Güneş Çarpması Belirtiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 08:16

Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklar insanları daha fazla etkilemeye başladı. Güneş çarpmasının başlıca belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu ve nöbetlerin yer aldığını kaydeden uzmanlar, ayrıca kalp atış hızında artış veya çarpıntı, kas krampları ve bayılma gibi belirtiler de görülebildiğini söylüyor.