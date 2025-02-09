Havadaki gizli tehlike: Özellikle sabah erken ve akşam geç saatlere dikkat

DAKİKADA 5 LİTRE HAVA SOLUYORUZ

Ortalama bir erişkinin dakikada 5 litre hava soluduğunu ve bu durumun akciğerlerimizi sürekli olarak kirli havaya maruz bıraktığını vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, özellikle sabah erken ve akşam geç saatlerde egzoz dumanlarının yoğunlaştığını ifade ediyor.

Bu kirleticiler arasında partiküler maddeler, nitrozoaminler ve kanserojen bileşiklerin bulunduğunu belirten Akkoyunlu, hava kirliliğinin astım ve KOAH gibi hastalıkları tetiklediğini, kalp yetmezliği olan bireylerde ise durumu ağırlaştırdığını söylüyor