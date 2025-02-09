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Havadaki gizli tehlike: Özellikle sabah erken ve akşam geç saatlere dikkat

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#Hava Kirliliği#Kanser#Koah
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:13

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, özellikle İstanbul’da son zamanlarda artan hava kirliliğin solunum ve kalp hastalıkları riskine karşı artış yaşanabileceği ve ciddiye alınmazsa ölüme kadar gidebileceği uyarılarında bulundu.