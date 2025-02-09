Havadaki gizli tehlike: Özellikle sabah erken ve akşam geç saatlere dikkat

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DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDAYSANIZ MASKE TAKIN
Hava kirliliğinden korunmanın yöntemlerinden bahseden Akkoyunlu, “Hava kirliliği varsa, sabah erken saatlerde, akşam geç saatlerde, yüksek basınca bağlı olarak rüzgarın olmadığı ve kirliliğin nemle beraber çoğaldığı durumlarda, bunlar geçici sürelerdir veya belli bölgelere mahsus olan durumlardır, bu zamanlarda mümkünse dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. En önemlisi, buna maruz kalmamak. Eğer dışarı çıkmak zorundaysanız, o zaman bir maske takmanızı öneriyoruz.
Bu partiküler maddelerin bir kısmını tutabilir ama gaz içeren nitrozoaminleri ve entik oksitleri tutamaz. Bu nedenle, var olan maskenin ya ıslak bir bezle desteklenmesi veya N95 dediğimiz maske olmasını öneriyoruz. Tabii, ne kadar fazla egzersiz yaparsak, hareket edersek, çok daha fazla hava soluyacağımız için çok daha fazla maruz kalacağız. Bu nedenle, mümkünse dış ortamda yürüyüş yapmamayı, egzersiz yapmamayı öneriyoruz. Yani, mümkünse çıkmayın, çıkacaksanız da yürümeyin.
Bulunmak zorundaysanız, solunumu artırmamak adına yürümeyin diyoruz. Bu dönemlerde, bu bölgede oturanlar da, mesela yol kenarında, otoban kenarında oturuyorsanız, kapılarını, pencerelerini sıkı bir şekilde kapatmalarını, mümkünse havalandırma yapmamalarını bu süre içerisinde öneriyoruz.” dedi.