Hata yapıyor olabilirsiniz: Yaşınıza göre her gün ne kadar su içmelisiniz? Uzmanlar sessiz tehlikeleri tek tek açıkladı...

HASTALIK DURUMLARI
Ateş, kusma veya ishal gibi durumlarda vücut daha fazla sıvı kaybediyor. Uzmanlar, bu süreçte idrarın açık renkli kalmasını sağlayacak düzeyde sıvı alımının sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.
Dr. Awal, genel rehberlerin yol gösterici olduğunu ancak en önemli göstergenin vücudun sinyalleri olduğunu belirtiyor. Susuzluk hissi ve idrar rengi, hidrasyon durumunun en pratik göstergeleri arasında yer alıyor.
Sağlık uzmanları, su tüketimini bilinçli bir alışkanlık haline getirmenin uzun vadede hem fiziksel hem zihinsel performans açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ediyor.
Günlük hayatta basit bir alışkanlık gibi görünen su içme davranışı, aslında hayati bir denge mekanizmasının temelini oluşturuyor. Uzmanlara göre sorulması gereken soru şu: “Bugün gerçekten yeterince su içtiniz mi?”
Metro.co.uk'da yer alan "This is how much water you should drink every day, based on your age" başlıklı haberden derlenmiştir.