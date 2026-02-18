Hata yapıyor olabilirsiniz: Yaşınıza göre her gün ne kadar su içmelisiniz? Uzmanlar sessiz tehlikeleri tek tek açıkladı...

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 50’si sudan oluşuyor. Solunum, terleme ve idrar yoluyla her gün belirli miktarda su kaybediliyor. Bu nedenle kaybedilen sıvının düzenli olarak yerine konulması gerekiyor. Aksi halde birkaç gün içinde hayati risk oluşabiliyor. Daha hafif ancak yaygın bir sonuç ise dehidratasyon (susuz kalma).