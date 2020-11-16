Hastalıklara karşı adeta koruyucu kalkan! Her gün 1 çay bardağı tüketirseniz…

Neden kemik suyu içelim? Son zamanlarda hepimizin en azından bir kere karşılaştığı bir başka trend ise "kolajen takviyeleri." Popüler olmayı gerçekten hak eden vücudumuz için çok önemli bir protein kendisi. Kolajen içerikli haplar, kremler, tozlar ve daha fazlası… Peki, biz hangisini kullanalım? Aslına bakarsanız kolajeni orijinal kaynağından almak en doğru olanı. Peki neden? Özellikle çok fazla bağ dokusuna sahip olan kemikler, vücudumuz için gerekli kolajen, jelatin, mineral ve amino asitlerin harika kaynaklarıdır. Kolajen bir bağ dokusu proteini olduğu için eklemlerde, kıkırdaklarda ve kemikte bolca bulunur.