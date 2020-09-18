Hastalık benden uzak dursun diyorsanız, işte grip savar besinler
Sonbaharın gelmesi ile beraber soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların yaşanabilme ve yayılabilme ihtimali artıyor. Özellikle bu sene pandeminin de etkisiyle bağışıklık sistemimizi çok daha güçlü tutmamız ve hastalıklara açık kapı bırakmamamız gerektiğini beliten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, özellikle de gribe karşı etkili besinleri sıraladı.
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1
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Bağışıklığımızı güçlendirmek, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan uzak durmak; öncelikle beslenmemizi yeterli ve dengeli bir şekilde planlayabilmekten ve bazı besinlerden faydalanmaktan geçiyor.
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İşte grip savar besinler...
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Sarımsak
Sarımsak vücuttaki antioksidan glutatyonun üretimini arttırmaktadır. Ruslar 18.yy’da grip ve boğmaca tedavisinde sarımsağı kullanmıştır. İçeriğindeki kuersetin ve siyanidin biyoflavonoidleri enfeksiyonları önler.
4
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Kefir
Yapılan çalışmalar bağırsakta bulunan probiyotik bakterilerin artışının bulaşıcı hastalıkları önlediğini göstermektedir. Probiyotik bakterilerin en iyi kaynaklarından olan kefiri bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek istiyorsanız her gün mutlaka tüketmelisiniz.
5
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Yulaf
Bağışıklık sistemi için çok önemli olan beta glukanın kaynağıdır. Aynı zamanda E vitamini ve polifenollerden de zengindir. Ara öğünlerinizde yulaflı meyveli süt veya yoğurt tüketebilir omletlerinize yulaf unu ekleyebilir veya yulaf unu ile yapılmış ekmekleri tercih edebilirsiniz.
6
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Brokoli
Vitamin ve mineral içeriği çok yüksektir. Antioksidan vitaminler olan C ve E vitaminlerinin iyi kaynağıdır bu sayede gribe karşı koruyucu etki yapmaktadır. Öğünlerinizde haşlanmış zeytinyağlı bol limonlu brokoliye yer vermeyi unutmayın.
7
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Siyah Turp
C vitamini, folik asit, potasyum, B6, B2, magnezyum, kalsiyumun iyi kaynağıdır. Çiğ ve taze olarak tüketilmesi daha doğru olacaktır. Bağışıklığınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız mutfağınızdan siyah turp eksik olmasın.
8
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Zencefil
Mezapotamya'da bulunan toprak levhalarda zencefilin içeceklere karıştırıldığı ve havayı temizlediği yazılıdır. Denizcilerin yazmış olduğu eserlerde ise Çinli denizcilerin denize açılırken deniz tutmasına karşı yanlarına zencefil aldıkları yazmaktadır.
9
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Bu nedenle zencefil hem bağışıklık güçlendirmede hem de bulantıları önlemede kullanılabilecek harika bir baharattır.
10
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Zerdeçal
Serbest radikaller vücutta sağlıklı hücrelere zarar verir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlı molekülleri yok eder.
11
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İltihap önleyici ve antioksidan özelliği ile zerdeçal bu günlerde kullanabilecek en iyi baharatlardandır.
12
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Havuç
Betakaroten, lif, K vitamini, potasyum ve antioksidanların özellikle iyi kaynağıdır. Antioksidan olan C vitaminini içerir.
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Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıkları önlemeye yardımcıdır. C vitamini, soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olabilmektedir.
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Balık
Balık A, B, D grubu vitaminlerini iyot, fosfor, selenyum, kalsiyum ve magnezyum minerallerini içermektedir.
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Balığın sağlık için en önemli bileşeni omega 3 yağ asidi olarak bilinmektedir. Bu yağ asidi depresyon, hafıza kaybı, alzheimer gibi hastalıklara iyi geldiği gibi aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede de etkilidir.
16
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Grip savar kahvaltılık sos
Malzemeler: Domates, Havuç rendesi, Tercihe bağlı salça, Zeytinyağı, Zerdeçal, Karabiber,
Yapılışı: Öncelikle rendelediğiniz havuçları zeytinyağında soteleyin. Ardından küçük küçük doğradığınız domatesleri ve eklemek isterseniz salçayı ilave edin. Domatesler de iyice yumuşayana ve havuçla harmanlanana kadar soteleyin. Ateşin altını kapatın. Zerdeçal ve karabiber ekleyerek tüketin. Afiyet olsun.