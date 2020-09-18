Hastalık benden uzak dursun diyorsanız, işte grip savar besinler

Yulaf Bağışıklık sistemi için çok önemli olan beta glukanın kaynağıdır. Aynı zamanda E vitamini ve polifenollerden de zengindir. Ara öğünlerinizde yulaflı meyveli süt veya yoğurt tüketebilir omletlerinize yulaf unu ekleyebilir veya yulaf unu ile yapılmış ekmekleri tercih edebilirsiniz.