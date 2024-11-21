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Hastalanmak istemeyen bol bol yesin! Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin

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#Sağlık#Yaşam#Bağışıklık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 08:07

Diyetisyen Gizem Güneş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsak ve soğanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.