Hastalanmak istemeyen bol bol yesin! Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişide nezle halsizlik yorgunluk gibi belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtilerin altında çoğu zaman dengesiz ve düzensiz beslenme mevsim değişikliği stres gibi faktörler yer alıyor.”