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GeriSağlık Haşimato (Hashimoto) nedir? Haşimato belirtileri ve tedavi yöntemleri
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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 13:16 | 

Haşimato (Hashimoto) nedir? Haşimato belirtileri ve tedavi yöntemleri

Haşimato hastalığı, hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkiler, ancak aynı zamanda her yaştaki kadın ve erkeklerde ve çocuklarda da ortaya çıkabilir. Peki haşimato nedir, belirtileri nelerdir? İşte haşimato hakkında bilinmesi gerekenler…

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Haşimato hastalığı, bağışıklık sisteminizin, boynunuzun dibinde Adem elmasının altında bulunan küçük bir bez olan tiroidinize saldırdığı bir durumdur. Tiroid bezi, vücudunuzun birçok işlevini koordine eden hormonları üreten endokrin sisteminizin bir parçasıdır.

2Haşimato Nedir

Haşimato Nedir?

Kronik lenfositik tiroidit olarak da bilinen Haşimato hastalığından kaynaklanan iltihap, genellikle yetersiz tiroid bezine (hipotiroidizm) yol açar. Haşimato hastalığı, hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkiler, ancak aynı zamanda her yaştaki kadın ve erkeklerde ve çocuklarda da ortaya çıkabilir.

Doktorlar, Haşimoto hastalığını tespit etmeye yardımcı olmak için tiroid fonksiyonunuzu test eder. Haşimoto hastalığının tiroid hormon replasmanı ile tedavisi genellikle basit ve etkilidir.

3Haşimato Hastalığı Belirtileri Nelerdir

Haşimato Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

İlk başta Haşimato hastalığının belirti veya semptomlarını fark etmeyebilir veya boğazınızın ön tarafında bir şişlik (guatr) fark edebilirsiniz. Haşimato hastalığı tipik olarak yıllar içinde yavaş ilerler ve kronik tiroid hasarına neden olarak kanınızdaki tiroid hormonu seviyelerinde düşüşe neden olur. Belirti ve semptomlar çoğunlukla yetersiz çalışan adına hipotiroidizm denilen bir tiroid bezine aittir.

Hipotiroidizmin belirtileri ve semptomları şu şekildedir:

Yorgunluk ve halsizlik

Soğuğa karşı artan hassasiyet

Kabızlık

Soluk, kuru cilt

Yüzdeki kabarıklıklar

Hassas tırnaklar

Saç kaybı

Dilin büyümesi

Açıklanamayan kilo alımı

Kas ağrıları, hassasiyeti ve sertliği

Eklem ağrısı ve sertliği

Kas Güçsüzlüğü

Aşırı veya uzun süreli adet kanaması

Depresyon

Hafıza kayıpları

4Haşimato Neden Olur

Haşimato Neden Olur?

Haşimato hastalığı, bağışıklık sisteminizin tiroid bezinize zarar veren antikorlar oluşturduğu bir otoimmün bozukluktur. Doktorlar, bağışıklık sisteminizin tiroid bezinize saldırmasına neyin sebep olduğunu bilmiyorlar. Bazı bilim adamları, bir virüs veya bakterinin yanıtı tetikleyebileceğini düşünürken, diğerleri genetik bir kusurun olabileceğine inanıyor.

Bunun yanında, kalıtım, cinsiyet ve yaş dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle haşimato belirtileri gösterme olasılığınız vardır.

5Haşimato Hastalığı Tedavisi

Haşimato Hastalığı Tedavisi

Genel olarak, giderek yorgun veya halsiz hissediyorsanız, kuru cildiniz, kabızlığınız ve kısık sesiniz varsa veya daha önce tiroid problemleriniz veya guatrınız varsa doktorunuz Haşimato hastalığını test edebilir.

Haşimato hastalığının teşhisi, belirti ve semptomlarınıza ve hipofiz bezinde üretilen tiroid hormonu ve tiroid uyarıcı hormon (TSH) düzeylerini ölçen kan testlerinin sonuçlarına dayanır.

Hashimoto hastalığının tedavisi, gözlem ve ilaç kullanımını içerebilir. Hormon eksikliğine dair bir kanıt yoksa ve tiroidiniz normal çalışıyorsa, doktorunuz bir bekle ve gör yaklaşımı önerebilir. İlaca ihtiyacınız varsa, muhtemelen hayatınızın geri kalanında buna ihtiyacınız olacaktır.

Hashimoto hastalığı tiroid hormonu eksikliğine neden olursa, tiroid hormonu ile replasman tedavisine ihtiyacınız olabilir. Bu genellikle sentetik tiroid hormonu levotiroksinin (Levoxyl, Synthroid, diğerleri) günlük kullanımını içerir.

Sentetik levotiroksin, tiroid beziniz tarafından üretilen bu hormonun doğal versiyonu olan tiroksin ile aynıdır. Ağızdan alınan ilaç, yeterli hormon seviyelerini geri kazandırır ve hipotiroidizmin tüm semptomlarını tersine çevirir.

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