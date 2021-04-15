Haşimato (Hashimoto) nedir? Haşimato belirtileri ve tedavi yöntemleri

Haşimato Hastalığı Tedavisi Genel olarak, giderek yorgun veya halsiz hissediyorsanız, kuru cildiniz, kabızlığınız ve kısık sesiniz varsa veya daha önce tiroid problemleriniz veya guatrınız varsa doktorunuz Haşimato hastalığını test edebilir.



Haşimato hastalığının teşhisi, belirti ve semptomlarınıza ve hipofiz bezinde üretilen tiroid hormonu ve tiroid uyarıcı hormon (TSH) düzeylerini ölçen kan testlerinin sonuçlarına dayanır.



Hashimoto hastalığının tedavisi, gözlem ve ilaç kullanımını içerebilir. Hormon eksikliğine dair bir kanıt yoksa ve tiroidiniz normal çalışıyorsa, doktorunuz bir bekle ve gör yaklaşımı önerebilir. İlaca ihtiyacınız varsa, muhtemelen hayatınızın geri kalanında buna ihtiyacınız olacaktır.



Hashimoto hastalığı tiroid hormonu eksikliğine neden olursa, tiroid hormonu ile replasman tedavisine ihtiyacınız olabilir. Bu genellikle sentetik tiroid hormonu levotiroksinin (Levoxyl, Synthroid, diğerleri) günlük kullanımını içerir.



Sentetik levotiroksin, tiroid beziniz tarafından üretilen bu hormonun doğal versiyonu olan tiroksin ile aynıdır. Ağızdan alınan ilaç, yeterli hormon seviyelerini geri kazandırır ve hipotiroidizmin tüm semptomlarını tersine çevirir.