Hashimoto tiroiditinin belirtileri nelerdir? Hashimoto tiroiditi nasıl tespit edilir?

Hashimoto tiroiditinin belirtileri arasında şunları sayabiliriz:
Cilt kuruluğu, kolay üşüme, yorgunluk, seste değişiklik, kabızlık, bradikardi, yavaş konuşma, göz altlarında ve yüzde şişme, kilo alma, terlemede azalma, saç dökülmesi, solukluk, unutkanlık, konsantrasyonda azalma, depresyon, sinirlilik, dilde büyüme, iştahsızlık, çarpıntı, işitmede azalma, adet düzensizlikleri, ergenlikte gecikme, kas ağrıları ve kramplar, karpal tünel sendromu, uyku apnesi, galaktore (memeden süt gelmesi) veya galaktore olmaksızın hiperprolaktinemi ve hiponatremi (vücut tuzunda düşme).