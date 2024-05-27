Hashimoto tiroiditinin belirtileri nelerdir? Hashimoto tiroiditi nasıl tespit edilir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, “Tedavi planı kişiye göre hekim tarafından belirlenir. Tiroit ilacının dozu, yaş, kilo, ek hastalıklar göz önüne alınarak ayarlanır. Belli aralarla tahlil yapılarak ilacın dozu ayarlanır. Tanı konan her hastaya tedavi başlanması gerekmez. Tiroit ilacı (levotiroksin), aç karına daha iyi emildiği için ilaç öğünden en az 30 dakika önce bir miktar su ile içilmelidir. Bazı özel durumlarda gece yatarken, son yemekten üç-dört saat sonra boş mideye alınabilir. Tiroit hormonu ile birlikte demir, kalsiyum gibi ilaçlar kullanılacaksa en az 4 saat ara bırakılmalıdır” dedi.