Hapşırmak koronavirüs belirtisi mi? İşte, mutasyonlu virüs belirtileri

Ülkemizde gün geçtikçe koronavirüs vakalarının artış göstermesi, mutasyonlu virüs türlerinin tespit edilmesiyle birlikte farklı belirtilerle karşımıza çıkmaya başladı. Yaklaşan bahar ayları nezle, hapşırık, geniz akıntısı gibi sorunları beraberinde getirirken, akıllara bu semptomların koronavirüs belirtisi olup olmadığı soruları geliyor. Peki hapşırmak koronavirüs belirtisi mi, mutasyonlu virüs belirtileri neler? İşte detaylar…
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1
İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya mutant virüslerinin yayılması, daha önce koronavirüs belirtileri olarak adlandırdığımız eklem ağrıları, baş ağrısı, tat kaybı gibi belirtilerin değişmesine neden oldu. Bu mutant virüsler arasında en çok görülen “İngiliz mutantı” hem bulaş riskinin daha hızlı olmasıyla hem de gösterdiği farklı semptomlarla soru işaretlerine neden oluyor. Daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük gibi belirtiler, özellikle İngiliz mutantı virüsünde hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtilerle karşımıza çıkmakta.
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Bulaş riski arttı, semptomlar değişti
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış söz konusu. Bunun yanında, vakaların son günlerdeki semptomlarının da değişime uğradığı gözlemleniyor. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları bildirildi.
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Mutasyonlu virüs belirtileri neler?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz: