Hapşırmak koronavirüs belirtisi mi? İşte, mutasyonlu virüs belirtileri

İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya mutant virüslerinin yayılması, daha önce koronavirüs belirtileri olarak adlandırdığımız eklem ağrıları, baş ağrısı, tat kaybı gibi belirtilerin değişmesine neden oldu. Bu mutant virüsler arasında en çok görülen “İngiliz mutantı” hem bulaş riskinin daha hızlı olmasıyla hem de gösterdiği farklı semptomlarla soru işaretlerine neden oluyor. Daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük gibi belirtiler, özellikle İngiliz mutantı virüsünde hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtilerle karşımıza çıkmakta.