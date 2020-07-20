Hangi ünlü nasıl zayıfladı? İşte kendilerini baştan yaratan o ünlüler ve zayıflama yöntemleri

Şimdilerde Sefir'in kızı dizisinde boy gösteren oyuncu kilo verme sürecine nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı. "Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."