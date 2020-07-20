Hangi ünlü nasıl zayıfladı? İşte kendilerini baştan yaratan o ünlüler ve zayıflama yöntemleri
Kimi tüp mide ameliyatı oldu, kimi mide by-passı, kimisi de kendini spora verdi ve yıllardır mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulmayı başardırlar. Peki hangi ünlü hangi yöntemle kilolarından kurtuldu biliyor musunuz? İşte zayıflayarak deyim yerindeyse "içinden bir insan daha çıkaran" o ünlü isimler ve zayıflama yöntemleri...
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Onlar azmettiler ve uzun yıllardır taşıdıkları yüklerinden kurtuldular. İşte kilo vererek bambaşka insana dönüşen ünlü isimler...
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Pelin Öztekin- 90 Kilo
Çocukluğundan beri kilo sorunu yaşayan, sağlık sorunları nedeniyle doktorların ısrarı üzerine mide ameliyatı olan Pelin Öztekin, 90 kilo vermişti.
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Ünlü oyuncunun hayranları "O eksi halinden eser yok şimdi" yorumları yapıyor.
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İnanılmaz değişim yaşayan Öztekin, 153 kilodan 63'e düştü. Ünlü oyuncu yazın çıktığı tatilde mayolu fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca takipçilerinden olumlu mesajlar aldı.
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Şimdiler yeni dizi Çat Kapı Aşk kadrosunda yer alan oyuncunun gerçekten de eski halinden eser yok.
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Esin Gündoğdu- 60 kilo
2 yılda 60 kilo veren oyuncu bir paylaşımda, "Kırk yıllık maymunum böyle evrim görmedim" notunu düşmüştü.
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Esin Gündoğdu nasıl zayıfladını şöyle anlatmıştı:
"Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum. Esin Gündoğdu 2 yılda tam 60 kilo verdi..."
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Büşra Pekin -12 kilo
Çok Güzel Hareketler Bunlar programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin, "sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı" diyerek nasıl kilo verdiğini açıklamıştı.
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Kilolarından kurtulan ünlü sanatçı Instagram'da incecik fotoğraflarını paylaşıyor ve takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
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Büşra'yı görenler fotoğrafın altına, "İncecik olmuşsun" , "Farklı bir insan çıkmış senden" tarzında yorumlar yaptılar.
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Geçtiğimiz günlerde mayolu fotoğrafını da işte böyle cesurca paylaşarak kilosunu muhafaza ettiğini gösteriyor.
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Gizem Tuncer-40 kilo
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ilk albümü piyasaya çıkmadan önce fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştı. 75 günde tam 40 kilo vererek müzik dünyasına merhaba diyen sanatçı kilo verme sürecini şu şekilde anlatmıştı.
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''40 kilo verdim, 90 kilodan 50’ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu. Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, “Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum” diye ciğerim sökülene kadar ağladım.,''
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Okan Karacan-60 kilo
Okan Karacan daha önce yaptığı diyetler sayesinde kilo vermişti ancak yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yattı.
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Okan karacan- 60 kilo
.Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, "Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum" dedi.
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Şahan Gökbakar- 35 kilo
Şahan Gökbakar 100 kilonun üzerine çıkınca eşi Selin Gökbakar’ın desteğiyle ketojonik diyete başlamıştı.5 ay boyunca çok katı bir diyet yaptı ve fazla kilolarının çoğundan kurtuldu. 1 yılda tam 35 kilo verdi.
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Tom Cruise, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Adriana Lima, Hally Barry tarafından uygulanan diyetin Türkiye’deki takipçileri ise Tarkan, Nesrin Cavadzade, Derya Baykal, Burcu Özberk, Aslı Enver ve Ekin Türkmen pek çok ünlünün uyguladığı ketojenik diyet ile zayıflayan ünlü sanatçı fazla kilolarından kurtuldu.
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Hacı Sabancı- 50 kilo
Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı, 125 kiloya çıkınca 8 mide küçültme ameliyatı olmuştu.
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Mide küçültme ameliyatı ile Hacı Sabancı, 1 yılda tam 50 kilo verdi.
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Seren Serengil- 20 kilo
Seren Serengil insülin direnci olduğu için diyetle zayıflayamayan ünlülerimizden. Çok fazla kilosu olmamasına rağmen mide ameliyatı olmayı tercih eden etti.
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1.5 ay içinde 8 kilo, ardından 45 günlük süre içinde de 12 kilo daha vermişti. Üç ayda 80 kilodan 60 kiloya indi.
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Hayatına sil baştan yeniden başladığını söyleyen Serengil, "Her gün yürüyorum ve yüzüyorum. Bence şu an vücudum hiç olmadığı kadara iyi." açıklamalarında bulundu.
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Uraz Kaygılaroğlu-64 kilo
2008 yılında Es Es dizisi ile ilk kez karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili'de Canburger karakterini canlandırmıştı.
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Tıbbi bir operasyon geçirmeden kilo vermeye çalışan oyuncu 2 yılda 140 kilodan 76 kiloya indi.
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Şimdilerde Sefir'in kızı dizisinde boy gösteren oyuncu kilo verme sürecine nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı. "Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."
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Ümit Erdim- 73 kilo
Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim, 140 kiloya ulaşınca diyete girmiş, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo vermişti.
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Yeniden kilo almaya başlayınca çareyi ameliyat olmakta buldu.Mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düştü.
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Erdim, internet kullanıcılarının “Eski haline dön böyle iş bulamazsın” yorumuna “Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm” şeklinde yanıt vermişti.
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Gülçin Hatıhan - 60 kilo
Poyraz Karayel dizisinde rol almaya başladığında hayli kilolu olan oyuncu mide küçültme ameliyatı sonrası 8 ayda tam 60 kilo vererek izleyicilerin gözü önünde günden güne fazla kilolarından kurtuldu.
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Gamze Gözalan- 90 Kilo
7 yılda 90 kilo veren ve oyuncu Gamze Gözalan, geçtiğimiz yıllarda midesine taktırdığı kelepçe nedeniyle zor günler geçirmişti. 'Baskül Ailesi' dizisinde 'Fidan' karakterini ile hatırladığımız oyuncu, yedi yılda 90 kilo vererek 160 kilodan 70 kiloya indi.
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Işın Karaca- 50 kilo
Kızı Sasha Mia’nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatı ile 105 kilodan 65’e inerek bambaşka bir görünüme büründü.
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Şeyla Halis- 40 kilo
Hepimizin Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığı usta tiyatrocu Şeyla Halis, yaşam şeklinde yaptığı değişikliklerle ameliyatsız tam 40 kilo verdi. Yürüyüş, yüzme ve sağlıklı beslenme ile cerrahi müdahale olmadan fazla kilolarından kurtulmayı başaranlardan.
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Elif Sümbül Sert- 33 kilo
Çalıkuşu dizinden tanıdığımız Sütlü Nuriye Elif Sümbül Sert, tam 33 kilo verdi.Doğum sonraki kilolarından kurtulmak için özel bir diyet ya da spor uygulamayan Sert, merak saldığı direk dansı ile hızla kilo vermeye başlamış. Özel hayatında yeni bir sayda açması ve yeniden aşık olması ise bu süreci hayli hızlandırmış.
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Uğur Yücel- 30 kilo
Uğur Yücel son yıllarda hayli kilo almıştı ancak rol alacağı yeni dizi Familya için fazla kiloların kurtulmayı başardı. Sıkı bir diyet programı uygulayarak 11 ayda tam 30 kilo verdi.
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Seda Akgün- 25 kilo
6 ayda 25 kilo veren ünlü sunucu Seda Akgün’ün bu kadar kısa sürede kilo vermesi acaba mide ameliyatı mı oldu sorusunu gündeme gelmişti. Zayıflama döneminde vücudunda sarkma olmadığını, mineral ve magnezyum’u hiç eksik etmediğini belirterek söylendiği gibi mide ameliyatı olmadığını sağlıklı beslenerek fazla kilolarından kurtulduğunu belirtti.
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Cengiz Kurtoğlu- 46 kilo
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu tüp mide ameliyatı olmuştu. Sağlığına ve formuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Kurtoğlu, 134 kiloyken yaklaşık altı ayda tam 46 kilo verdi.
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İrem Derici- 17 kilo
Türkiye’nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici verdiği kilolar ile hayli dikkat çekmişti. Güzel şarkıcı toplamda 17 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu.
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Damla Ersubaşı
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak 6.5 ayda 41 kilo verdi. Genç oyuncu bu sürecin öncesinde ve sonrasında psikolojik destek de almış.
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Hakan Aysev- 60 kilo
Gittikçe kilo almasından ve 150 kiloya kadar çıkmış olmasından dolayı sağlığı bozulmaya bozulmaya başlayan Opera Sanatçısı Hakan Aysev mide küçültme ameliyatı ile 150 kilodan 90 kiloya düştü. 10 ayda tam 60 kilo verdi.
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Hamdi Alkan- 44 kilo
Mide küçültme ameliyatı ile 4 ay gibi kısa bir sürede 140 kilodan 90 kiloya düşerek 44 kilo veren Hamdi Alkan kilosunu korumaya devam ediyor.