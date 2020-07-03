Birçok besinde bulunmasına rağmen D vitamini eksikliği toplumumuzda sıklıkla görülüyor. Peki günlük D vitamini ihtiyacı nedir? Hangi besinlerde D vitamini bulunur? Diyetisyen Deniz Berksoy, D vitamini içeren besinleri açıkladı.
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1
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Günlük D vitamini ihtiyacı ortalama 10-20 mcg (400-800 IU) 'dır. Bu sebeple besinlere ek olarak takviyesini de önerilir. İşte D vitamininden en zengin olan besinler:
2
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Karaciğer
D vitamininden çok zengindir. 1 kaşık karaciğer 448 IU D vitamini içerir. Günlük ihtiyacın %56'sını karşılar.
3
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Portakal suyu
Zenginleştirilmiş 1 su bardağı taze portakal suyu 100 IU D vitamini içeriği ile günlük ihtiyacın %12'sini karşılar.
4
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Somon
Kalp dostu omega-3 asitleri barındırmasıyla bilinen somon, D vitamini ihtiyacınızı da %100‘e yakın karşılıyor. 1 orta boy somon dilimi yaklaşık 988 IU D vitamini içerir.
5
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Süt
Kalsiyum deposu inek sütü aynı zamanda D vitaminin önemli kaynaklarından biridir. 1 su bardağı inek sütü 115–130 IU D vitamini içerir.
6
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Sardalya
Bu küçük balıklar hem kalsiyum hem D vitamini bakımından çok zengin. 3 sardalya kuyruğu bir bardak süte eşdeğer.
7
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Güneş
D vitamini en çok gün ışığında yer alır. Daha doğrusu vücudumuz güneş ışığı ile birlikte D vitamini üretimini artırıyor. Gün içerisinde minimum 30 dakika güneş ışığından faydalanmak gerekiyor.