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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy - Ingimage
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 18:53,

Hangi besinlerde D vitamini bulunur?

Birçok besinde bulunmasına rağmen D vitamini eksikliği toplumumuzda sıklıkla görülüyor. Peki günlük D vitamini ihtiyacı nedir? Hangi besinlerde D vitamini bulunur? Diyetisyen Deniz Berksoy, D vitamini içeren besinleri açıkladı.

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Günlük D vitamini ihtiyacı ortalama 10-20 mcg (400-800 IU) 'dır. Bu sebeple besinlere ek olarak takviyesini de önerilir. İşte D vitamininden en zengin olan besinler:

2Karaciğer
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Karaciğer

D vitamininden çok zengindir. 1 kaşık karaciğer 448 IU D vitamini içerir. Günlük ihtiyacın %56'sını karşılar.

3Portakal suyu
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Portakal suyu

Zenginleştirilmiş 1 su bardağı taze portakal suyu 100 IU D vitamini içeriği ile günlük ihtiyacın %12'sini karşılar.

4Somon
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Somon

Kalp dostu omega-3 asitleri barındırmasıyla bilinen somon, D vitamini ihtiyacınızı da %100‘e yakın karşılıyor. 1 orta boy somon dilimi yaklaşık 988 IU D vitamini içerir.

5Süt
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Süt

Kalsiyum deposu inek sütü aynı zamanda D vitaminin önemli kaynaklarından biridir. 1 su bardağı inek sütü 115–130 IU D vitamini içerir.

6Sardalya
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Sardalya

Bu küçük balıklar hem kalsiyum hem D vitamini bakımından çok zengin. 3 sardalya kuyruğu bir bardak süte eşdeğer.

7Güneş
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Güneş

D vitamini en çok gün ışığında yer alır. Daha doğrusu vücudumuz güneş ışığı ile birlikte D vitamini üretimini artırıyor. Gün içerisinde minimum 30 dakika güneş ışığından faydalanmak gerekiyor.

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Günlük D vitamini gereksinimi;

- 0-70 Yaş: 600 IU
- 71 yaş ve üzeri: 800 IU

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