Hangi besin ne işe yarıyor? Besinlerin insan vücuduna yararları
Yediklerimizin lezzetinin yanında içerdikleri besin maddeleriyle vücudumuza nasıl etki ettiğini de bilmek gerekir. Öyle ki hangi besinin ne işe yaradığını bilirsek sağlığımızı, kilomuzu, günlük enerjimizi hatta pozitif ruh halimizi dengede tutabiliriz. Peki hangi besin ne işe yarıyor? besin gruplarının vücuttaki etkilerinden haberdar mısınız? İşte her gün tükettiğimiz besinlerin insan vücuduna yararları…
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1
Gündelik tükettiğimiz gıdalarda bulunan karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve suyun vücudumuza ayrı ayrı katkısı bulunuyor. Hepsinin ayrı bir görevi var ve bu durum günlük yaşantımızı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle hangi besinin ne işe yaradığını bilmek oldukça önemli. Gelin besinlerin insan vücuduna yararlarına birlikte bakalım.
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Karbonhidratların insan vücuduna yararları
Kuru baklagiller, tahıllar, sebze ve meyvelerde bulunan karbonhidratlar vücudumuzun gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Ancak tahılların içerisindeki lif, vücuttaki glikozu azaltır ve kandaki şeker seviyesini kontrol altında tutar. Bunun yanında çölyak rahatsızlığı ve glüten hassasiyeti olanların bu besinleri doktor kontrolünde tüketmeleri gerekir. Mercimek, nohut, barbunya gibi kuru baklagillerse neredeyse günde bir porsiyon et kadar faydalı.
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Vitamin ve minerallerın insan vücuduna yararları
Meyve ve sebzelerdeki vitamin ve mineraller her mevsim ayrı bir koruma kalkanı görevi görmektedir. Meyve ve sebze tüketirken mevsimine uygun olanları tercih etmemiz önemli. Yazın çilek ve karpuzu bolca yerken, kış aylarında portakal, karnabahar gibi sebzeleri mevsiminde yemeliyiz. Dondurulmuş gıdalar çoğu zaman içeriğindeki faydalı vitaminleri kaybederler.
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Proteinlerin insan vücuduna yararları
Proteinler, yediğimiz hemen her şeyde az ya da çok bir şekilde bulunuyor. Hormonlarımız için bu besin grubuna sandığımızdan daha çok ihtiyacımız var. Et grubu harika bir protein kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde türüne bağlı olarak B vitaminleri, demir ve çinko da bulunuyor. Yumurtaya herhangi bir alerjiniz yoksa, günde en az bir tane tüketmek vücuda hem direnç sağlıyor hem de tok tutuyor. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde kaslarımızı da güçlendiriyor.
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Yağların insan vücuduna yararları
Hayvansal ve bitkisel gıdalardan alabileceğimiz yağ grupları ise vücut ısısını dengede tutmak için ayrı bir önem taşıyor.
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Süt ürünlerinin insan vücuduna yararları
Süt ürünleri tam anlamıyla vitamin ve kalsiyum deposu diyebiliriz. Son zamanlarda inek sütünün yanında soya sütü, badem sütü gibi bitkisel sütler de çeşitlenmeye başladı. Özellikle kolesterol sorunu olanlar için alternatif olan bu sütler, farklı diyetlerde yer almasıyla da oldukça gündemde. Ayrıca laktoz intoleransı olanların da süt ürünleri konusunda mutlaka uzmana danışması gerekiyor. Birkaç detayın dışında süt ürünleri doku onarımını kolaylaştırdığı için kemik ve dişler için son derece faydalı.