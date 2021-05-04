Hangi besin ne işe yarıyor? Besinlerin insan vücuduna yararları

Proteinlerin insan vücuduna yararları Proteinler, yediğimiz hemen her şeyde az ya da çok bir şekilde bulunuyor. Hormonlarımız için bu besin grubuna sandığımızdan daha çok ihtiyacımız var. Et grubu harika bir protein kaynağıdır. Ayrıca içeriğinde türüne bağlı olarak B vitaminleri, demir ve çinko da bulunuyor. Yumurtaya herhangi bir alerjiniz yoksa, günde en az bir tane tüketmek vücuda hem direnç sağlıyor hem de tok tutuyor. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde kaslarımızı da güçlendiriyor.