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Hamileyken bunları sakın yapmayın! Hamilelikte egzersizin 5 önemli faydası

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#Hamilelikte Egzersiz#Hamilelikte Hareket#Hamilelikte Spor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 11:18

Günümüzde hareketsiz (sedanter) yaşam tarzı sağlığımız açısından en önemli tehlikelerden birini oluştururken, hamilelik döneminde hareketsizlikten kaçınmak çok daha fazla önem taşıyor.