Hamileyken bunları sakın yapmayın! Hamilelikte egzersizin 5 önemli faydası

Hamilelikte bu egzersizlerden kaçının!

Bazı egzersizler hamilelik sürecinde anne adayı için tehlikeli olabilir. Ağır kaldırma ve yüksek ağırlık içeren egzersizler ile özellikle hamileliğin ikinci ve üçüncü üç aylık döneminde (2. ve 3. trimesterde) sırt üstü şekilde uzun süre yatmayı gerektiren hareketlerden açınmak gerekir. Kayak, ata binme ve dövüş sporları gibi düşme ve travmatik yaralanma riski yüksek sporlardan da kaçınmak gerekir.

Hamilelik sürecinde vajinal kanama, şiddetli baş ve göğüs ağrısı, nefes darlığı, kas zayıflığı, baş dönmesi ve bebeğin hareketlerinde azalma olması durumunda ise egzersizi bırakıp mutlaka doktora danışılması gerekiyor.