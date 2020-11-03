Hamilelikte yüksek tansiyon neden olur?

Hamilelikte aşırı tuz, elektrolit ve su kaybı ile giden aşırı bulantı kusma, aşırı terleme, ishal gibi durumlarda kan basıncında bir miktar daha düşme beklenecektir. Bu durumlarda halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı gibi şikayetler meydana gelebilir. Yeterli sıvı ve elektrolit alımı, istirahat, tansiyon takibi yapılmalıdır. Sıvı kaybı daha ağır hastalarda hastane koşullarında hastayı değerlendirmek anne ve bebek açısından daha sağlıklı olacaktır.