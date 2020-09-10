Hamilelikte uykuyu kaçıran 7 neden

Açlık Hamilelik döneminde açlık şekeri önceki döneme göre daha düşük olduğundan daha sık acıkırlar. Karbonhidrattan zengin gıdaların sık tüketilmesi bu acıkma süresini daha da kısaltır. Bu nedenle sizi sık acıktıracak karbonhidratlar, beyaz ekmek, pilav, makarna ve şerbetli tatlılar yerine proteini zengin gıdaların alımı daha az acıkmanızı sağlayabilir. Tüm bu önlemlerin yanı sıra haftada en az 3 kez düzenli egzersiz yapmak, uykudan birkaç saat önce duş almak, gündüz uzun süreli uyumamak, ıhlamur ya da ılık süt içmek uymanıza yardımcı olacaktır.