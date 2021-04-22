Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer?
Mide bulantısı, hamilelikte en sık görülen belirtilerden biridir. Özellikle hamileliğin ilk aylarında anne adaylarını zorlayan mide bulantılarına çözüm arayanlar, çözümü internet aramalarındaki doğal yöntemlerde bulmaya çalışıyor. Peki hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? İşte, doğal yöntemlerle hamilelikte mide bulantısı nasıl geçer sorusunun yanıtı…
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Hamilelik belirtilerinden biri olarak bilinen mide bulantısı, hamileliğin zor yanlarından biridir.. Anne adaylarını zor duruma sokan mide bulantısını, değişen hormon dengeleri etkilemektedir. Hamileliğin ilk aylarında görülen mide bulantısı, gebeliğin sonuna kadar zaman zaman sürmektedir. Anne adayları mide bulantısından kurtulmak için çeşitli yöntemler denemekte ve bu yöntemler genellikle doğal yöntemler olmaktadır.
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Hamilelikte Mide Bulantısı Neden Olur?
Hamileliğin başlaması ile birlikte hormon düzeyleri değişmekte ve mide bulantısı gibi durumlar yaşanmaktadır. Yetersiz beslenme ve stres, mide bulantısını tetiklemektedir. İlk defa hamilelik dönemi yaşayanlarda mide bulantısı daha fazla görülmektedir. Hamile olma haline alışmaya çalışan anne adayında, zaman zaman mide bulantısı ve kusma olmaktadır.
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Hamilelikte Mide Bulantısının Nedenleri
Hamile kadınlarda görülen mide bulantısı, oldukça normal bir durum olmakla birlikte endişelenmeye gerek yoktur. Zaman zaman kusmayı da beraberinde getiren mide bulantısı, günün herhangi bir saatinde görülebilmektedir. Hamileliğin belirtisi de sayılan mide bulantısı, hormonlardaki artışın birer yansımasıdır.
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Hamile olduğu süre boyunca büyük bir hormonal değişim yaşayan anne adayı, mide bulantısı problemi yaşamaktadır. Vitamin eksikliği yaşayan anne adaylarında, mide bulantısı daha şiddetli olmaktadır. Stres, yorgunluk ve artan mide asidi, hamilelikte görülen mide bulantısının ana nedenleridir. Kan şekerinin dengede tutulması için ana öğünlerin yanı sıra ara öğünler de tüketilmelidir.
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Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?
Hamile kadınlarda sıkça rastlanan mide bulantısı, her hamilelikte görülmese de çoğunlukla ilk hamileliklerde görülmektedir. Sık aralıklar ile az kalorili yiyecekler tüketilmeli ve ağır kokuya sahip olan gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır.
- Hayat konforunu bozan mide bulantısını, yeterli sıvı alarak engellemek mümkündür. Hamile kadın uzun süre aç kalmamaya özen göstermeli ve kafeinli içecekler tüketmemelidir.
-Gün içerisinde muhakkak hava alınmalı ve serin yerlerde durulmalıdır. Kendisini ciddi bir şekilde rahatsız hisseden ve sürekli mide bulantısı yaşayan hamile kadınlar, yeteri kadar dinlenmelidir.
-Şekerli içecekler ve şekerli yiyecekler kan şekerini ani bir şekilde yükselttikleri ve gerçek bir besin değeri taşımadıkları için bunlardan uzak durmanızda fayda var.
-Kaynamış suyun içinde birkaç dakika beklemiş taze zencefil mide bulantısına iyi gelen çözümlerden biri. Günde 2 bardak içilebiliyor. Biraz balla tatlandırmak da mümkün. Ancak tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.