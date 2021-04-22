Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Hamile kadınlarda sıkça rastlanan mide bulantısı, her hamilelikte görülmese de çoğunlukla ilk hamileliklerde görülmektedir. Sık aralıklar ile az kalorili yiyecekler tüketilmeli ve ağır kokuya sahip olan gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır.



- Hayat konforunu bozan mide bulantısını, yeterli sıvı alarak engellemek mümkündür. Hamile kadın uzun süre aç kalmamaya özen göstermeli ve kafeinli içecekler tüketmemelidir.



-Gün içerisinde muhakkak hava alınmalı ve serin yerlerde durulmalıdır. Kendisini ciddi bir şekilde rahatsız hisseden ve sürekli mide bulantısı yaşayan hamile kadınlar, yeteri kadar dinlenmelidir.



-Şekerli içecekler ve şekerli yiyecekler kan şekerini ani bir şekilde yükselttikleri ve gerçek bir besin değeri taşımadıkları için bunlardan uzak durmanızda fayda var.



-Kaynamış suyun içinde birkaç dakika beklemiş taze zencefil mide bulantısına iyi gelen çözümlerden biri. Günde 2 bardak içilebiliyor. Biraz balla tatlandırmak da mümkün. Ancak tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.