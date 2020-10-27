Hamilelik ve emzirme döneminde güçlü bir bağışıklık için nasıl beslenilmeli?

Sebze ve meyveleri direkt sirkeli su ile yıkamayın Birçok sebze ve meyvede yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğunun aktif maddesi asidik koşullarda daha kararlı hale gelmekte olup, direkt sirke ile yıkamak doğru bir işlem değildir. Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamak yerine, ön işlem olarak bir süre kadar bir kap su içerisinde bikarbonat ile bekletmek ve daha sonra sirkeli su ile bol durulama yapmak önerilebilir. Bol su ile en az 20 saniye durulamak da işlemler sırasında üzerlerinde kalan kimyasalları ve olası enfeksiyon riskini azaltmak için etkili bir yöntemdir.