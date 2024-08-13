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 Hamilelik hakkında doğru sanılan 10 yanlış

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#Hamilelikte Yanlış Bilinenler#Hamilelikte Neler Yapılmalı#Hamilelikte Cinsellik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 12:33

“Sen iki canlısın, çok ye”, “Aman çay kahve içme”, “Hamileyken cinsel ilişki olmaz”... Her ne kadar iyi niyetli olsa da bu ve benzeri sözler anne adaylarına hamilelik sürecinde toplum tarafından yüklenen, doğru sanılan yanlış bilgiler. Ne yazık ki yaygın olarak karşılaşılan bu iddialar anne adaylarında gereksiz kaygı ve endişelere yol açarken bebekler için de potansiyel riskler oluşturabiliyor.