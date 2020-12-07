Hürriyet Aile Özel / Fotoğraf: iStock, Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 16:27 |
Hamilelik döneminde dikkat: Domates bile baş ağrısı yapabilir!
Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, hamilelikte sık yaşanan kramplar ve baş ağrısı gibi şikayetlerin önlenmesi için bol su içilmesi ve tüketilen besinlere dikkat edilmesi önerilerinde bulundu: “Bazen, süt, çikolata hatta domates bile baş ağrısı yapabiliyor.”
Hamilelik, kadınlar için birbirinden farklı birçok psikolojik ve fiziksel değişimin iç içe geçtiği bir dönem. Anne adayları bir yandan bebelerini sağlıkla kucaklarına almak için gün sayıyor, diğer yandan da hamileliğe has kimi yakınmalarla baş etmeye çalışıyor. Bu dönemde en çok yaşanan sıkıntıların başında ise bacaklarda görülen kramplar ve baş ağrıları geliyor. Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, hormonal değişiklikler nedeniyle bu tür şikayetlerin yaşanabildiğine dikkat çekerek hamilelere bol bol dinlenme, sağlıklı beslenme ve uygun egzersiz önerilerinde bulundu.
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Kaslar istem dışı hareket ediyor
Özellikle hamileliğin 2. ve 3. aylarında, bacak kaslarının istem dışı olarak ağrılı ve uzun süreli kasılı kaldığı kramp sorunun yaygın olarak ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, bu sıkıntının olası nedenleri hakkında şunları söylüyor.
“Hamilelik kramplarının kesin nedeni bilinmiyor. Ancak hamilenin kilo artışı ile birlikte bacaklardaki damarlara ve sinirlere bası oluşuyor. Bu basının kramplara yol açabileceği düşünülüyor. Ayrıca hamileliğin devamını sağlayan progesteron hormonunun da kramplarda rolü olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra diyette kalsiyum ve magnezyum eksikliğinin de sebepler arasında olduğu öne sürülüyor.”
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Bacak kramplarını önlemek için germe egzersizleri yapılabilir
Bacak kramplarını önlemek için “germe egzersizleri yapmak, çalışma ve dinlenme zamanlarını ayarlamak, otururken ayakları yukarı kaldırarak uzatmak” gibi önerilerin işe yarayabileceğini anlatan Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, ayrıca kullanılan ayakkabının da rahat olması gerektiğini vurguluyor.
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Günde en az 12 bardak su
Günde en az 12 bardak su içmenin de krampları önlemede yardımcı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, “Özellikle kalsiyum içeren yoğurt, süt, peynir gibi gıdaları tüketmek ayrıca magnezyum için de muz yemek yararlı olur. Tüm bu önlemlere rağmen bacak krampları sürüyor ise doktor önerisiyle magnezyum ve kalsiyum içeren besin desteklerinin alınması krampları önlemede işe yarayabilir” diyor.
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Bu besinler baş ağrısını tetikliyor
Hamilelikte sık görülen bir diğer sıkıntının da baş ağrısı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, bu ağrıların çeşitli nedenlerden kaynaklanabildiğini belirtiyor. İlk üç ayda ortaya çıkan baş ağrılarının genellikle “gerginlik tarzı” diye tarif edilen türde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, “Hormonal değişiklikler, tansiyon artışı ve kilo artışı baş ağrısını tetikliyor. Ayrıca yetersiz sıvı alımı, gebelik bulantı ve kusmaları, stres, uykusuzluk, kafein tüketiminin bırakılması, yetersiz beslenme, hareketsizlik de baş ağrısına neden olabiliyor. Bazen de süt, peynir, çikolata, domates gibi besinlerin bu şikayete neden olabildiğini görüyoruz” diye bilgi veriyor.
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Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerindeki baş ağrısı nedenlerini ise “aşırı kilo artışı, uykusuzluk, diyet, tansiyon yüksekliği, diyabet, adale ağrıları” olarak sıralayan Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, sözlerini şöyle tamamlıyor:
“Bu aylarda baş ağrısı olan hamilelerde tansiyon yüksekliği çok önemlidir. Varsa tedavisi tedavi edilmesi gerekir. Ancak baş ağrısı olan ve tansiyonu normal düzeyde bulunan hamile kadınlara bol su içmek, dinlenmek, masaj, egzersiz yararlı olabilir ve asetaminofen (parasetamol) içeren ilaçlar baş ağrısı için kullanılabilir.”