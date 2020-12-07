Hamilelik döneminde dikkat: Domates bile baş ağrısı yapabilir!

Bu besinler baş ağrısını tetikliyor Hamilelikte sık görülen bir diğer sıkıntının da baş ağrısı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, bu ağrıların çeşitli nedenlerden kaynaklanabildiğini belirtiyor. İlk üç ayda ortaya çıkan baş ağrılarının genellikle “gerginlik tarzı” diye tarif edilen türde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, “Hormonal değişiklikler, tansiyon artışı ve kilo artışı baş ağrısını tetikliyor. Ayrıca yetersiz sıvı alımı, gebelik bulantı ve kusmaları, stres, uykusuzluk, kafein tüketiminin bırakılması, yetersiz beslenme, hareketsizlik de baş ağrısına neden olabiliyor. Bazen de süt, peynir, çikolata, domates gibi besinlerin bu şikayete neden olabildiğini görüyoruz” diye bilgi veriyor.