Hamilelik bulantılarını önlemenin yolları

Kilo kaybına yol açan kusmalara dikkat! Gebelikte bulantılar genellikle sabah erken saatlerde görülebilmekte, daha sonra gün içinde normale dönülebilmektedir. Ancak her anne adayının hamilelik süreci farklıdır. Bulantı ve kusmaların günlük hayatı büyük ölçüde etkilemesi durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Şiddetli kusmalar ise altta yatan ciddi bir probleme işaret edebileceği için detaylı bir araştırma gerektirmektedir. Gün içinde şiddetli kusmalar, anne adayının beslenememesine yol açıyorsa ve kilo kaybı oluşturacak şekilde ise vücuttaki su miktarı azalır. Bu da riskli bir tablo oluşturabilir. Böyle durumlarda anne adayı hastaneye yatırılarak sıvı ve besin takviyesi yapılır