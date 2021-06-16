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Hamilelikte Sağlık
Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 13:29 | 

Hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi?

Koronavirüse karşı aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşılarının uygulanmasıyla birlikte aşılama çalışmaları hızlandı. Peki hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerin de aşı olup olamayacağıyla ilgili. Peki hamile ve emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması...

2Hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi

Hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi?

Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

3Emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabilir mi

Emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabilir mi?

Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

4Hamileler aşı sonrası nelere dikkat etmeli

Hamileler aşı sonrası nelere dikkat etmeli?

Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.

Aşılandıktan sonra da;
-Maske takılmalı.
- Başkalarıyla arada mesafe olmalı.
- Kalabalıktan kaçınılmalı.
- El hijyenine dikkat edilmeli.

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