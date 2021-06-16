Hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerin de aşı olup olamayacağıyla ilgili. Peki hamile ve emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması...