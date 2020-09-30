Halsizliğe karşı etkili! Ayrıca strese de iyi geliyor
Sonbahar mevsiminin etkisi ve havalardaki değişim ile ister istemez bazı kişiler bugünlerde halsiz ve yorgun hissedebiliyor. Böyle bir durumda öncelikle yeterli ve dengeli beslenmemiz gerektiğini ifade eden Diyetisten Deniz Zülbüncan, halsizliğe iyi gelen besinleri sıraladı.
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1
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Beslenmenizde eksikliklerinizin olduğunu düşünüyorsanız vücudunuzda herhangi bir vitamin veya mineralin eksikliğinin olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz. Tüm bunları yaparken de beslenmenizde bazı değişiklikler yaparak halsizliğinizi enerjiye dönüştürebilirsiniz. İşte halsizliğe iyi gelen besinler...
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Mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin performansı artıran, dinçlik sağlayan ve mutluluk veren bir hormondur.
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Seratonin hormonu B1 ve B2 vitaminlerinde daha çok bulunmaktadır.
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Vücutta endorfin salgılatarak seratonin hormonunun üretimini sağlayan besinler: Bulgur, nohut, süt ve süt ürünleri, çikolata, muz, hindi eti, kırmızıbiber, portakaldır.
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Taurin aminoasidi merkezi sinir sisteminde anksiyete önleyici özellik gösterir. Bu aminoasidi içeren besinler ise tavuk eti, kırmızı et, balık, yumurta, süttür.
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Bu besinler içeriğindeki kaliteli proteinler ile tokluk sağlarken taurin aminoasidi ile halsizliğinizi alacak size enerji ve mutluluk verecektir.
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Triptofan aminoasidini içeren gıdalarda vücutta endorfin salgılatan besinler gibi etki gösterir.
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Stres ve halsizlikle baş etmede etkilidir. Seratonin ve melatonin hormonunun üretiminde etkili olan triptofan vücutta üretilemez.
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Ancak tavuk ve dana eti, kahverengi pirinç, fındık, balık, süt, yumurta, peynir, muz, yulaf ve avokadodan triptofan aminoasidi sağlanabilir.
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Halsizliğinizle başa çıkmak istiyorsanız bağışıklık sistemini güçlendiren ve sinir sistemine olumlu etkileri olan omega-3 beslenmenizde yerini almalıdır. Balık, keten tohumu, chia tohumu, kinoa, semizotu, ceviz omega-3 kaynağı besinlerdir.
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Haftada 2 kez balık tüketilmesi stresi azaltmada önemli rol oynamaktadır. Ara öğünlerinizde ceviz tüketebilirsiniz. Chia tohumunu salatalarınıza, yoğurtlarınıza ekleyerek, kinoayı kısır yaparak tüketebilirsiniz.
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Doğru seçilen karbonhidrat kaynakları da halsizlik önleyici etki yapmaktadır. Tercih edilecek olan besinlerin glisemik indeks değeri yani kan şekerine etki seviyesi düşük olmalıdır. Bunun içinse lifli besinleri tercih etmek çok önemlidir. Örneğin pirinç yerine kinoa veya bulgur pilavı tercih edilebilir.
Öğle yemeği: 1 porsiyon ızgara somon, Cevizli ve sumaklı roka salata Tam tahıllı ekmek
Ara: 5 tane kuru erik + 1 tatlı kaşığı ham kakao + 1 tane probiyotik yoğurt
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Akşam yemeği: 1 porsiyon sebze yemeği, Kinoalı yeşil salata, 1 kâse yoğurt
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Ara:1 bardak ılık tarçınlı süt + 2 kare bitter çikolata Gün içerisinde yaklaşık 2,0-2,5 litre su. (Gebeler, emzikliler ve her hangi bir hastalığı olan kişiler uzmanlarına danışmalıdır. Bu programda yazan besinlerin miktarları ve saatleri kişisel özelliklere göre değişkenlik göstermektedir.)