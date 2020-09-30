MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Halsizliğe karşı etkili! Ayrıca strese de iyi geliyor
GeriSağlık Halsizliğe karşı etkili! Ayrıca strese de iyi geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 19:14 | 

Halsizliğe karşı etkili! Ayrıca strese de iyi geliyor

Sonbahar mevsiminin etkisi ve havalardaki değişim ile ister istemez bazı kişiler bugünlerde halsiz ve yorgun hissedebiliyor. Böyle bir durumda öncelikle yeterli ve dengeli beslenmemiz gerektiğini ifade eden Diyetisten Deniz Zülbüncan, halsizliğe iyi gelen besinleri sıraladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Beslenmenizde eksikliklerinizin olduğunu düşünüyorsanız vücudunuzda herhangi bir vitamin veya mineralin eksikliğinin olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz. Tüm bunları yaparken de beslenmenizde bazı değişiklikler yaparak halsizliğinizi enerjiye dönüştürebilirsiniz. İşte halsizliğe iyi gelen besinler...

2
Abone Olgoogle-news

Mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin performansı artıran, dinçlik sağlayan ve mutluluk veren bir hormondur.

3
Abone Olgoogle-news

Seratonin hormonu B1 ve B2 vitaminlerinde daha çok bulunmaktadır.

4
Abone Olgoogle-news

Vücutta endorfin salgılatarak seratonin hormonunun üretimini sağlayan besinler: Bulgur, nohut, süt ve süt ürünleri, çikolata, muz, hindi eti, kırmızıbiber, portakaldır.

5
Abone Olgoogle-news

Taurin aminoasidi merkezi sinir sisteminde anksiyete önleyici özellik gösterir. Bu aminoasidi içeren besinler ise tavuk eti, kırmızı et, balık, yumurta, süttür.

6
Abone Olgoogle-news

Bu besinler içeriğindeki kaliteli proteinler ile tokluk sağlarken taurin aminoasidi ile halsizliğinizi alacak size enerji ve mutluluk verecektir.

7
Abone Olgoogle-news

Triptofan aminoasidini içeren gıdalarda vücutta endorfin salgılatan besinler gibi etki gösterir.

8
Abone Olgoogle-news

Stres ve halsizlikle baş etmede etkilidir. Seratonin ve melatonin hormonunun üretiminde etkili olan triptofan vücutta üretilemez.

9
Abone Olgoogle-news

Ancak tavuk ve dana eti, kahverengi pirinç, fındık, balık, süt, yumurta, peynir, muz, yulaf ve avokadodan triptofan aminoasidi sağlanabilir.

10
Abone Olgoogle-news

Halsizliğinizle başa çıkmak istiyorsanız bağışıklık sistemini güçlendiren ve sinir sistemine olumlu etkileri olan omega-3 beslenmenizde yerini almalıdır. Balık, keten tohumu, chia tohumu, kinoa, semizotu, ceviz omega-3 kaynağı besinlerdir.

11
Abone Olgoogle-news

Haftada 2 kez balık tüketilmesi stresi azaltmada önemli rol oynamaktadır. Ara öğünlerinizde ceviz tüketebilirsiniz. Chia tohumunu salatalarınıza, yoğurtlarınıza ekleyerek, kinoayı kısır yaparak tüketebilirsiniz.

12
Abone Olgoogle-news

Doğru seçilen karbonhidrat kaynakları da halsizlik önleyici etki yapmaktadır. Tercih edilecek olan besinlerin glisemik indeks değeri yani kan şekerine etki seviyesi düşük olmalıdır. Bunun içinse lifli besinleri tercih etmek çok önemlidir. Örneğin pirinç yerine kinoa veya bulgur pilavı tercih edilebilir.

131 günlük enerji diyeti planı
Abone Olgoogle-news

1 günlük enerji diyeti planı

Kahvaltı:
Yulaflı omlet
¼ avokado
1 dilim peynir
Semizotu,
Havuç,
Yeşilbiber,
1 bardak süt

Ara: 1 tane yerli muz + 1 bardak kefir

14
Abone Olgoogle-news

Öğle yemeği:
1 porsiyon ızgara somon,
Cevizli ve sumaklı roka salata
Tam tahıllı ekmek

Ara: 5 tane kuru erik + 1 tatlı kaşığı ham kakao + 1 tane probiyotik yoğurt

15
Abone Olgoogle-news

Akşam yemeği:
1 porsiyon sebze yemeği,
Kinoalı yeşil salata,
1 kâse yoğurt

16
Abone Olgoogle-news

Ara:1 bardak ılık tarçınlı süt + 2 kare bitter çikolata Gün içerisinde yaklaşık 2,0-2,5 litre su. (Gebeler, emzikliler ve her hangi bir hastalığı olan kişiler uzmanlarına danışmalıdır. Bu programda yazan besinlerin miktarları ve saatleri kişisel özelliklere göre değişkenlik göstermektedir.)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi