Halk sağlığı uzmanı uyardı: Kuaför ve AVM’lere gidecekseniz bunlara mutlaka uyun

İçişleri Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı. Bu genelgede berber/kuaför/güzellik salonlarında alınması gereken önlemler belirlenmiş. Bu nedenle halkımıza bu iş yerlerinde genelgeye uyumu yakından gözlemelerini ve talep etmelerini öneririm. Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, cımbızı, manikür seti, tarak ve fırçası ile kuaföre/berbere gitmeli, tek kullanımlık veya dezenfekte edilmiş malzeme talep etmeli, hizmet süresince hem kendisinin hem de çalışanların mutlaka maske takmasına dikkat etmelidir.