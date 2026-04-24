Haftada 7 bin TL harcıyordu: Verdiği kilolarla hem hayatı hem bütçesi değişti!

KİLO GİTTİ, ÖZGÜVEN GELDİ

Kilo kaybı yalnızca görüntüsünü değil, hareket kabiliyetini de değiştirdi. Lloyd, zamanla daha aktif hale geldiğini ve Couch to 5K programını tamamladığını anlattı. Programı bitirdiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen kadın, bir zamanlar bunu başarabileceğine asla inanmadığını ifade etti. Bugün geldiği noktada kendisini daha mutlu, daha sağlıklı ve yeniden kendisi gibi hissettiğini söyleyen Lloyd, verdiği kilolarla birlikte sadece bedenini değil hayat düzenini de geri kazandığını düşünüyor. Ona göre bu süreç, yalnızca kilo vermek değil; özgüveni, yaşam enerjisini ve maddi kontrolü yeniden elde etmek anlamına geldi.