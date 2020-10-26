Haftada 3 kilo verdiriyor! Vücuttaki ödemi atan en etkili yöntemlerden biri...

Maydanoz detoksu zararı var mı, kimler yapmamalı? Maydanoz kürü yaparken bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Maydanoz kürü zararları arasında alerjik cilt reaksiyonları bulunur. Çok miktarda tüketildiğinde anemi (kansızlık), karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir. Maydanoz kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kanama bozukluğu olan kişilerde ise kanama riskini artırabilir. Hamile kadınlarda ise fazla tüketildiğinde kanama ve düşüğe neden olabilir. Bu yüzden hamileliğin ilk 3 ayına kadar doktor gözetiminde tüketilmelidir. Her şey kararında ve doğru tüketildiğinde fayda sağlar.