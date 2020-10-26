MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Haftada 3 kilo verdiriyor! Vücuttaki ödemi atan en etkili yöntemlerden biri...
GeriSağlık Haftada 3 kilo verdiriyor! Vücuttaki ödemi atan en etkili yöntemlerden biri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 16:43 | 

Haftada 3 kilo verdiriyor! Vücuttaki ödemi atan en etkili yöntemlerden biri...

C vitamini deposu maydanozun faydaları saymakla bitmez. Hem yemeklere lezzet katan hem de vitamin deposu olan maydanoz kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde yerini alıyor. Maydanoz detoksu ise düzenli uygulandığında haftada 3 kilo verdiriyor. Peki, bu detoks nasıl yapılır? Klinik Diyetisyen Derya Fidan, ayrıntılarıyla anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Maydanozu yemeklerde ve salatalarda kullanmak dışında maydanoz suyu ve maydanoz kürü şeklinde de kullanabilirsiniz.

2Maydanoz detoksunun faydaları
Abone Olgoogle-news

Maydanoz detoksunun faydaları

Maydanoz son yıllarda zayıflamada büyük ölçüde kullanılan ve detoks içecekleri arasında aranan bir besin olmuştur. Özellikle zayıflama döneminde ödem atmak için en önemli noktalardan biridir. Vücutta biriken fazla miktardaki su, vücudun metabolik hızını yavaşlatabileceğinden kilo verme döneminde yavaş yol almanıza sebep olabilir. Maydanoz kürü ise ödemin hızla atılmasını sağlar. Bu sayede daha hızlı kilo vermeyi kolaylaştırır.

3
Abone Olgoogle-news

İçerisinde çokça kalsiyum ve fosfor bulunan maydanoz, kemik sağlığına oldukça destektir. Bunun dışında demir eksikliği ve astım tedavisinde etkisi oldukça kanıtlanan maydanoz yemeklerde ve salatalarda tercih sebebidir.

4Maydanoz detoksu zararı var mı, kimler yapmamalı
Abone Olgoogle-news

Maydanoz detoksu zararı var mı, kimler yapmamalı?

Maydanoz kürü yaparken bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Maydanoz kürü zararları arasında alerjik cilt reaksiyonları bulunur. Çok miktarda tüketildiğinde anemi (kansızlık), karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir. Maydanoz kan pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Kanama bozukluğu olan kişilerde ise kanama riskini artırabilir. Hamile kadınlarda ise fazla tüketildiğinde kanama ve düşüğe neden olabilir. Bu yüzden hamileliğin ilk 3 ayına kadar doktor gözetiminde tüketilmelidir. Her şey kararında ve doğru tüketildiğinde fayda sağlar.

5Maydanoz detoksu süresi ne kadar olmalı
Abone Olgoogle-news

Maydanoz detoksu süresi ne kadar olmalı?

Maydanoz detoksu tarifi oldukça kolay olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Ancak bu kürü 15 gün ara vermeden içmek ve 15 günün ardından 10 gün ara vermek gerekir. Bu aranın ardından detoksa yeniden başlanabilir.

6Maydanoz detoksu hızlı zayıflatır mı
Abone Olgoogle-news

Maydanoz detoksu hızlı zayıflatır mı?

Vücuttaki fazla miktardaki ödemin atılmasına ve buna bağlı vücut metabolik hızının artmasına yardımcı olan maydanoz detoksu, kilo vermek isteyen bireyler tarafından tercih edilebilir. Sağlıklı beslenme programı ve aktif yaşam şartları içinde maydanoz detoksu planlanırsa, 1 hafta içinde ortalama 3 kilo vermeniz mümkündür (Bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir).

7Maydanoz detoksu nasıl hazırlanır
Abone Olgoogle-news

Maydanoz detoksu nasıl hazırlanır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon pürüzsüz hale gelerek hazır olacaktır.

8Maydanoz detoksu örnek liste
Abone Olgoogle-news

Maydanoz detoksu örnek liste

Sabah

•1 bardak taze hazırlanmış maydanoz suyu sabah aç karnına içilsin.

Kahvaltı

•4 yemek kaşığı kadar yoğurt
•2 yemek kaşığı kadar yemek kaşığı kadar yulaf
•12 adet kiraz
•10 tane çiğ badem/ fındık
•1 çay kaşığı çörekotu
Kuşluk

•1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle

•200 gr kadar ton balıklı bol yeşillikli mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)
•1 bardak maden suyu

İkindi

•1 bardak taze hazırlanmış maydanoz suyu

Akşam

•Yoğurtlu fırınlanmış kabak veya yoğurtlu semizotu
•Bol yeşillikli çiğ ıspanak, roka ve maydanozdan zengin 3 adet tam cevizli mevsim salata (Nar ekşisi ve mısır yok. Zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi konarak içilsin.)

Gece

•1 bardak ılık suya 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi konsun ve içilsin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi