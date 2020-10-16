Hafta sonu yemeği fazla kaçıranlar için... İşte beslenmenizi dengelenmenin formülü
Haftanın ilk günlerinde daha sağlıklı ve besleyici yiyecekleri tüketirken haftanın son günlerine doğru duygusal rahatlamayla beraber küçük kaçamaklar yapmaya ve daha fazla besin tüketmeye eğilimliyiz. Bu eğilimin genellikle nedeni hafta içi aşırı kısıtlayıcı bir beslenme şeklini benimseyip hafta sonu iş temposu ve sorumluluklardan bir nebze olsun uzaklaşmanın vermiş olduğu rahatlama ile daha fazla beslenmek olduğunu ifade edin Diyetisyen Sena Çetin, bu kaçamakları dengelemenin yollarını anlattı.
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Tipik olarak kendinizi ne kadar çok kısıtlamaya çalışırsanız o kadar çok acıktığınızı hissedip, besinlere yönelirsiniz.
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Bu durumda hafta sonu kaçamağı yaptığınız günlerden sonra pişmanlık duyup kendinizi daha da kısıtlamak yerine haftaya yeni hedefler koyarak başlamayı tercih etmelisiniz. Önemli olan yaptığınız kaçamakların farkında olarak onları dengelemeye çalışmaktır.
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İşte bu dengeyi sağlamanın yolları…
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Bol su tüketin
Pazartesi sabahına 1 bardak ılık limonlu veya sirkeli su içerek başlayın. Aynı zamanda günlük su tüketiminizi 2.5-3 litreye çıkarmak hafta sonu tükettiğiniz unlu, şekerli gıdaların oluşturduğu ödemi atmak içinde yardımcı olacaktır.
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Kahvaltıyı atlamayın
Hafta sonu fazlasıyla yedim diyerek pazartesi sabahı kahvaltı yapmaktan kaçınmayın. Kahvaltı yapmamak metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olmakla beraber, gün içerisinde acıkarak daha fazla besin tüketmenize sebep olur. Bu nedenle uyandıktan en geç 2 saat sonra kahvaltınızı yapmış olmalısınız.
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Fazla tuz ve şeker tüketiminden kaçının
Hafta sonu tükettiğiniz tatlıların çoğu besin değeri bakımından pek bir fayda sağlamamakla beraber kan şekerinin aniden yükselmesine, sizi yorgun ve aç hissettirip, daha fazla şeker tüketmenize neden olabilir.
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Gerçekten tatlı besinlere ihtiyaç duyduğunuzu hissediyorsanız rafine şeker yerine gıdalarda doğal olarak bulunan şekeri tüketmeyi deneyin. Bunun için doğal şeker içeren lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan meyveleri tüketebilirsiniz.
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Dereotu, maydanoz, kayısı, kiraz ve salatalık gibi besinler hafiflemenize yardımcı olacaktır.
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Şeker tüketimi kadar tuz tüketimi de oldukça önemlidir. Sodyum vücutta su tuttuğu için ödeme sebep olur. Bu nedende günlük alınması gereken tuz miktarını 5 gram olarak ayarlayıp, besinlerin doğal içeriklerinden de tuz alımı olduğunu unutmayın.
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Karbonhidrat tüketimini azaltın!
Tuz tüketiminde olduğu gibi karbonhidratların fazla miktarda tüketilmeside vücutta su tutulmasına sebep olmaktadır. Bu da kaçamak yaptığınız hafta sonu tartıdaki sonucunuz daha fazla çıkmasına sebep olabilir.
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Bu nedenle pazartesi günleri tartılmaktan kaçının. Nitekim tartıda gördüğünüz sonuç ödemin etkisi olabilir ve genellikle geçicidir.
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Aynı zamanda hafta içi fazla miktarda ekmek, pirinç gibi karbonhidrat içeren besinler yerine peynir, yumurta gibi protein ve lif içeren sebzelerin olduğu bir kahvaltı ve öğlen baklagil salatası gibi protein ile beraber yeşillik ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün tercih edebilirsiniz.
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Duygusal beslenmeden kaçının
Günlük hayatta yaşanılan endişe, öfke, sevinç gibi duygular düşüncelerimizi, ve kararlarımızı etkileyebildiği gibi besin seçimlerimizi de etkilemektedir. Tüm bu duygularla başa çıkmak için aç olmadığınız halde yemek yemeye yöneliyorsanız duygusal besleniyorsunuz demektir.
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Buradaki yeme davranışı, fizyolojik açlıktan değil ruhsal açlığın giderilmesinden kaynaklanır. Bunun sebebi ise yemek yemenin beynin haz bölgesini çalıştırmasından gelir.
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Yani olumsuz bir duygu yaşadığımız zaman bu duygudan kaçmak için yemek yiyerek geçici olarak rahatlama ve gevşeme sağlarız bu durum kaçmaya çalıştığımız duygudan bizi uzaklaştırır.
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Yürüyüş yapmayı unutmayın
Beslenme düzeninin egzersizler ile desteklenmesi çok daha hızlı sonuç almanıza neden olur. Bu nedenle günlük 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş çok daha fazla kalori yakmanıza sebep olacaktır. Elbette, ne kadar çok yürürseniz ve hızınızı ne kadar iyi ayarlarsanız o kadar çok kalori yakarsınız.
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Unutmayın sağlıklı beslenmede yasaklar yoktur. Doğru porsiyon kontrolü sağladığınız zaman tüm besinleri tüketip, hafta sonları kendinize çeşitli ödüller verebilirsiniz. Yaşam tarzınızda yapabileceğiniz en başarılı değişiklikler, sürdürülebilir olan değişikliklerdir.
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Sürdürülebilir kilo vermenin sırrı ise kalori saymak veya kendinizi besinlerden mahrum bırakmak değil, nerede olursanız olun kendi farkındalığınızı bilip beslenme düzeninizi geliştirmektir.