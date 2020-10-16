Hafta sonu yemeği fazla kaçıranlar için... İşte beslenmenizi dengelenmenin formülü

Yürüyüş yapmayı unutmayın Beslenme düzeninin egzersizler ile desteklenmesi çok daha hızlı sonuç almanıza neden olur. Bu nedenle günlük 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş çok daha fazla kalori yakmanıza sebep olacaktır. Elbette, ne kadar çok yürürseniz ve hızınızı ne kadar iyi ayarlarsanız o kadar çok kalori yakarsınız.