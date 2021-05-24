Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat hakkında merak edilenler

Sakinleştirici ve gevşetici etki: Bu etkinin oluşmasında da sinir sisteminin salgıladığı çeşitli maddeler var. Endorfinler, mutluluk hormonları seratoninler, dopamin ile olumlu etkilerini gösteriyor.



Kas ve eklemlere etkileri: Akupunktur ve hacamatla sağlanan enerji dengesi ve sağlıklı enerji akımı sayesinde zindelik ve dinçlikte bariz bir artış daha başlangıçta göze çarpıyor. Kaslarda ve eklemlerde meydana getirdiği olumlu katkılar hem kasların motor gücünü artırıyor hem de kaslarda erime ve zayıflık gibi durumlar engelleniyor. Eklemlerde doğal ağrı kesicilerin ve iltihap giderici maddelerin etkisi ile gençleşme ve direnç artışı gözleniyor. Felç hastalarında aradan aylar geçmesine rağmen tedavi sonuçları olumlu ve yüz güldürücü olabiliyor. Kırık, burkulma, yaralanma ve zedelenmelerde tedavi süresi bu etkiler nedeni ile kısalıyor.