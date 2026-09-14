Güzellik uğruna bunu yapanlar dikkat! Aynaya bakınca fark edilmiyor… Uzmanlar beklemediği sonuçlarla karşılaştı

UZMANLARDAN HİJYEN UYARISI
Araştırmanın başındaki Dr. Zhmud, elde edilen sonuçların kirpik uzatma yaptıran kişilerin göz çevresi hijyenine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Uzmanlar özellikle kaşıntı, kızarıklık, şişlik, pullanma, tahriş veya bulanık görme gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde durumun göz ardı edilmemesini ve bir göz doktoruna başvurulmasını öneriyor. Kirpik uzatma yaptıran kişilere ise göz kapaklarını günde iki kez, göz çevresine uygun nazik bir temizleyici ve kirpik fırçasıyla dikkatlice temizlemeleri tavsiye ediliyor.
Daily Mail’in “Eyelash extensions trigger revolting mite infestation that could make your vision blurry, study finds” başlıklı haberinden derlenmiştir.