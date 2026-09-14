Güzellik uğruna bunu yapanlar dikkat! Aynaya bakınca fark edilmiyor… Uzmanlar beklemediği sonuçlarla karşılaştı

25 KADINDAN 24’ÜNDE AKAR BULUNDU

Araştırmanın en dikkat çekici bölümünde ise düzenli olarak kirpik uzatma yaptıran 25 kadından alınan kirpik örnekleri mikroskop altında incelendi. Bu kadınların 24’ünde, yani yüzde 96'sında Demodex akarlarına rastlandı.

Daha da dikkat çekici olan ise akar tespit edilen kadınların önemli bir bölümünün çeşitli göz ve cilt sorunları yaşamasıydı. 18 kadında kaşıntı, tahriş, kızarıklık, şişlik, pullanma ve kirpiklerin birbirine yapışması gibi belirtiler görüldü. Uzmanlara göre Demodex akarlarının varlığı tek başına hastalık anlamına gelmiyor. Ancak akarların aşırı miktarda çoğalması veya göz çevresinde birikmesi; iltihaplanma, göz kapağı sorunları ve ağrılı göz enfeksiyonları gibi daha ciddi problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.