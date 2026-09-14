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Güzellik uğruna bunu yapanlar dikkat! Aynaya bakınca fark edilmiyor… Uzmanlar beklemediği sonuçlarla karşılaştı

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#Kirpik Uzatma#Göz Sağlığı#Hijyen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 09:01

Güzellik uğruna yapılan popüler bir işlem, beklenmedik bir tehlikeyi gündeme getirdi. Uzmanların yaptığı incelemede ortaya çıkan sonuçlar şaşkınlık yarattı. Özellikle işlemi düzenli yaptıranları ilgilendiren bulgular, göz çevresinde neler olup bittiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Detaylar ise oldukça dikkat çekici...