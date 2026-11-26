Bilim insanları, DINCH'in bebeklerin gelişimini hangi biyolojik mekanizmalar üzerinden etkileyebileceğini de araştırıyor.
Daha önce hayvanlar ve insan hücreleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, DINCH'in vücutta parçalanması sonucunda ortaya çıkan bazı maddelerin hormonların normal işleyişini bozabileceğine işaret etti.
Gebelik boyunca hormonlar, fetüsün büyümesi ve organlarının gelişmesi açısından önemli görevler üstleniyor. Bu sistemde yaşanabilecek değişikliklerin ise bebeğin gelişimini etkileyebileceği değerlendiriliyor.
NYU araştırmacılarına göre söz konusu maddeler, vücutta iltihabi süreçleri de tetikleyebilir. Bu süreçlerin anne karnındaki bebeğe ulaşan besin ve oksijen miktarını etkileyebileceği düşünülüyor.
Araştırmanın yazarları ayrıca anne karnındaki büyüme sorunlarının ilerleyen yaşlarda kalp hastalıkları, öğrenme güçlükleri, obezite ve başka sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.
Ancak çalışmanın, DINCH maruziyetinin bu hastalıklara doğrudan neden olduğunu göstermediği belirtiliyor.