Son yıllarda plastik ürünlere esneklik kazandırmak amacıyla kullanılan 'ftalat' grubu kimyasalların sağlık risklerinin ortaya çıkması, üreticileri alternatif maddelere yöneltti.

Bu maddelerden biri de DINCH olarak bilinen kimyasal oldu. Üreticiler tarafından daha güvenli ve toksik olmayan bir alternatif olarak tanıtılan DINCH, zamanla birçok tüketim ürününde kullanılmaya başlandı.

Tam adı '1,2-siklohekzan dikarboksilik asit diizononil ester' olan bu madde, plastikleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek amacıyla kullanılıyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nde yumuşak plastik gıda ambalajlarında kullanılan DINCH; streç filmlerde, plastik şarap mantarlarında, çocuk oyuncaklarında, tıbbi cihazlarda, bazı tekstil ürünlerinde ve zemin kaplamalarında da bulunabiliyor.