Gut hastalığı nedir, neden olur? Gut hastalığında tedavi ve tüketilmemesi gereken besinler

Gut hastalığında tüketilmemesi gereken besinler
Tam yağlı süt, yağlı et suları ve bunlarla yapılmış yemekler
Sakatatlar (karaciğer, böbrek, dalak, işkembe, dil, beyin, kokoreç vb.)
Sucuk, pastırma, sosis, salam
Havyar, midye, kalamar, ıstakoz, ançuez, sardalya
Leblebi, kuruyemiş
Tam yağlı peynirler
Yağda kızartılmış, kavrulmuş, sos eklenmiş yemekler
Kepekli, çavdarlı, yulaflı ekmekler, krakerler
İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar
Şeker ve şekerli besinler, tatlılar (Bal, reçel, marmelat, pekmez vb.)
Hamur işi, börek, çörek, pasta, kurabiye, kek vb.
Kaymak, krema, mayonez
Hayvansal yağlar (tereyağ, margarin, kuyruk yağ vb.)
Av etleri (Kaz, ördek, keklik, bıldırcın, tavşan vb.)
Alkol.