Gut hastalığı nedir, neden olur? Gut hastalığında tedavi ve tüketilmemesi gereken besinler

Gut hastalığı neden olur? Pürinlerin parçalanmasıyla kanınızda ürik asit birikmesi gut oluşumuna neden olur. Kan ve metabolizma bozuklukları veya dehidrasyon gibi belirli koşullar vücudunuzun çok fazla ürik asit üretmesine neden olur.



Böbrek, tiroid problemi veya kalıtsal bir rahatsızlık, vücudunuzun ürik asidi atmasını zorlaştırabilir.



Orta yaşlı bir erkek veya menopoz sonrası kadınlarda, gut hastası ebeveynler, kardeşler veya diğer aile üyelerinde gut hastalığı varsa ,



Alkol tüketimi durumuda,



Düretikler ve siklosporin gibi ilaçlar alındığında,



Yüksek tansiyon, böbrek hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet veya uyku apnesi gibi bir durumun varlığında gut olma olasılığı yüksektir.