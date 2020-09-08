Güneşten D vitamini almanın da kuralları var

Vücudun ihtiyaç duyduğu en temel vitaminler arasında D vitamini yer alır. Sadece ileri yaştaki bireylerin kemik sağlığı için değil, her yaşın en temel gereksinimidir.
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Besinlerden alınan D vitamini çoğunlukla vücudun ihtiyacını karşılamayabilir. Özellikle pandemi sürecinde güneş ışığından uzak, evde kapalı kalınan süre, toplumdaki D vitamini eksikliğinde de artışa neden oldu.
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Giderek artan hava sıcaklıkları sağlığımızı zaman zaman olumsuz etkilese de güneşin faydalarını doğru kullanarak bu zararları olumlu bir hale dönüştürebiliriz.
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Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Şaşoğlu, güneşten D vitamini almanın da kuralları olduğunu hatırlattı ve konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Güneş koruyucularla örttüğümüz derimiz bizler için en önemli vitamin olan D vitaminini yok edebiliyor. D vitamini vücudumuz için artık bir vitamin değil, çok faydalı ve çok gerekli bir hormon olduğu görüşü ağırlık kazandı.
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D vitamini eksikliği basit bir vitamin eksikliği gibi olmazken vücudumuzda çok yönlü bozukluklara ve fonksiyon kayıplarına yol açabiliyor.
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En kıymetli D vitamini kaynağı güneş
D vitaminini bazı gıdalarla alabilsek de en doğal ve kıymetli D vitamininin kaynağı güneş ışınları aracılığıyla deride sentezlenen D vitamini.
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Kaliteli D vitaminiyle vücudumuzu doyurmak en doğru yoldur. Ancak deride güneş ışığı etkisiyle sentezlenen D vitaminin de yararlı olabilmesi birkaç kurala bağlı. Bunlar, zaten suda eriyen D vitamini olduğu için faydalı hale gelerek vücuttan emilimi ve kullanılması için 24 saate yakın bir süre gerekir. Bu da demektir ki güneş banyosundan sonra 24 saat o bölgelerin yıkanmaması gerekir.
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Suda eriyen nitelikte olduğundan derimizdeki D vitamini kullanılamadan suyla akıp gidebilir. Demek ki önce deniz duş, sonra güneş banyosu sıralamasıyla güneş banyosu yapılmalıdır. Açık tenlilerin daha kısa süreli (20-30 dakika) güneşe maruz kalmaları gerekir.
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20-30 dakikalık günlük D vitamini sentezi için yeterli bir süre iken, daha koyu renkli insanlarda bu süre ten renginin koyuluğu ölçüsünde 3-6 kat artabiliyor. ‘D vitamini eksikliği olan bir popülasyon olduk’ ifadesinin ardındaki gerçekler de bunlar olsa gerek. Bol D vitamini alırken güneşten güzel yararlanabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.
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Yalnızca kemik için değil bağışıklık sistemi için gerekli
D vitaminin kemik olgunlaşması, kemik gelişimi ve sağlıklı kemik yapısı için gerekli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şaşoğlu “Bunun dışında bağışıklık hücrelerini yönlendirmedeki olumlu etkileri, beyin ve sinir sistemindeki önemli görevleri, hafızaya olumlu etkileri, psikolojik ruhsal durumlara olan katkıları ve niceleri D vitaminin önemini her geçen gün arttırıyor” ifadelerini kullandı.