Güneşten D vitamini almanın da kuralları var

Kaliteli D vitaminiyle vücudumuzu doyurmak en doğru yoldur. Ancak deride güneş ışığı etkisiyle sentezlenen D vitaminin de yararlı olabilmesi birkaç kurala bağlı. Bunlar, zaten suda eriyen D vitamini olduğu için faydalı hale gelerek vücuttan emilimi ve kullanılması için 24 saate yakın bir süre gerekir. Bu da demektir ki güneş banyosundan sonra 24 saat o bölgelerin yıkanmaması gerekir.