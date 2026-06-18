Güneşsiz bronzlaşma gerçekten güvenli mi? Uzmanlar otobronzan ürünlerdeki riski anlattı

Çünkü hem güneşten gelen UV ışınları hem de solaryum, cilt kanseri riskini artıran en önemli faktörler arasında yer alıyor. Otobronzan ürünler ise cildi UV ışınıyla koyulaştırmıyor; cildin en üst tabakasında geçici bir renk değişimi oluşturuyor.

Ancak “güneşe göre daha güvenli” olması, bu ürünlerin sınırsız ve dikkatsiz kullanılabileceği anlamına gelmiyor.