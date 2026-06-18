Güneşsiz bronzlaşma gerçekten güvenli mi? Uzmanlar otobronzan ürünlerdeki riski anlattı

Bazı laboratuvar çalışmalarında, DHA’nın izole deri hücrelerine doğrudan uygulandığında serbest radikal oluşumunu artırabileceği görüldü. Serbest radikaller, hücre hasarı, erken yaşlanma ve kanser gibi süreçlerle ilişkilendirilen moleküller.
Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu çalışmalar genellikle gerçek kullanım koşullarından farklı ortamlarda ve daha yüksek konsantrasyonlarla yapılıyor.
Bu nedenle uzmanlar, laboratuvar bulgularını doğrudan “otobronzan kansere yol açar” şeklinde yorumlamanın doğru olmadığını belirtiyor. Şu anki bilgiler, ürünlerin talimatına uygun kullanıldığında ciddi bir risk oluşturduğunu göstermiyor.