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Güneşsiz bronzlaşma gerçekten güvenli mi? Uzmanlar otobronzan ürünlerdeki riski anlattı

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#Sağlık#Güneşlenmek#Bronzlaştırıcı Krem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 08:48

Güneşte ya da solaryumda bronzlaşmanın cilt kanseri riskini artırdığı biliniyor. Bu yüzden birçok kişi otobronzan, yani güneşsiz bronzlaştırıcı ürünlere yöneliyor. Peki bu ürünler tamamen masum mu? Uzmanlara göre doğru kullanıldığında güneş altında bronzlaşmaya göre çok daha güvenli; ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.