Sağlık Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 18:05 , 18 Ağustos 2020 - 18:08

Güneşin gözlerde neden olduğu 5 hastalık

Yaz mevsiminde havanın sıcak, yağışsız ve gündüz saatlerinin daha uzun olması nedeniyle zamanımızın büyük bir bölümü dışarıda geçiriyor, bunun sonucunda güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyoruz. Güneş sağlığımız üzerinde yaşamsal önem taşıyan pek çok fayda sağlasa da, uzun süre güneş ışınlarına korunmasız maruz kalmak gözde geçici veya kalıcı görme bozukluğuna neden olabiliyor.