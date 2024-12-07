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Güneş lekelerinden kurtulmak mümkün mü? Evde yapılan peelingler, doğal maskeler ya da yüz masajları işe yarar mı?

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#Kişisel Bakım#Güneş Lekesi#Güneş Lekesi Geçer Mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 09:04

Güneş ışınları ciltte kalıcı izler bırakabilir, ancak doğru tedavi ve önlemlerle bu lekelerden kurtulmak mümkündür. Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Zorlu, güneş lekelerinin tedavisi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.Evde peeling yapmak, doğal maskeler yapmak ya da sıcak su ile yüze masaj etmek bu lekelerden kurtulmaya yardımcı olur mu?