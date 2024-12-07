Güneş lekelerinden kurtulmak mümkün mü? Evde yapılan peelingler, doğal maskeler ya da yüz masajları işe yarar mı?

Mucize gibi lanse edilen aloe veranın lekeler üzerinde gerçekten etkisi var mı?
Bu sorumuza Dr. Zahide Eriş Zorlu şöyle yanıt verdi:
"Aloe vera, cilt üzerinde yenileyici, cilt hücrelerini yapılandırıcı ve onarıcı bir rol oynar. Bu etki sayesinde, lekelerde hafif bir yenilenme ve parlaklık sağlanabilir, ancak oturmuş bir lekeyi geçirme etkisi yoktur. Aloe vera daha çok yara ve yanık gibi lezyonlarda kullanılabilir, çünkü cilt hücrelerini yenileyip onarır. Ancak, lekeleri tamamen geçirmesi mümkün değildir."