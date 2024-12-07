Güneş lekelerinden kurtulmak mümkün mü? Evde yapılan peelingler, doğal maskeler ya da yüz masajları işe yarar mı?

Son olarak leke mezoterapisinin, leke açıcı ürünlerin cilde, epidermis dokusuna yedirilmesiyle yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu, ayrıca, PRP tedavisi ve eksozom tedavisi gibi hücresel tedavilerin, cilt hücrelerini yenileyerek leke tedavisinde de kullanılabiliceğini belirten Zorlu, bu yöntemlerin leke tedavisinde kombine olarak uygulanabiileceğini ve cildi yenileyerek daha sağlıklı bir görünüm sağlayacağını ifade etti.