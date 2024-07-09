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Güneş, klor ve klima göz alerjisini tetikliyor! Kaşıntı, kızarıklık ve batma varsa dikkat! 

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#Göz Sağlığı#Göz Alerjisi#Göz Enfeksiyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 08:40

Göz alerjisi yaz aylarını adeta kâbusa dönüştürebiliyor! Her mevsim oluşabilen göz alerjisi; polenler, güneş ışınları, havuzdaki klorlu su ve klimanın kurutucu etkisiyle bu mevsimde daha fazla görülüyor. 