Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Bakan Koca uyardı! Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

SAĞLIK BAKANI UYARDI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi hesabından paylaştığı yazıda sıcak çarpması ile ilgili şu uyarılarda bulundu,
"SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.
Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz."