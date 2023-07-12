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Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Bakan Koca uyardı! Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

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#Güneş Çarpması #Güneş Çarpması Belirtileri#Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 14:27

Son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte, güneş çarpması belirtileri vatandaşlarda artış göstermeye başladı. Güneş çarpması güneş altında uzun süre vakit geçirerek, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına sebep olan klinik bir sonuçtur. Hava sıcaklarının birden bire yükselmesi ile beraber güneş çarpması şikayetlerinin de yoğunlaştığı görülür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu ve güneş çapmasından korunmanın yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda sıcak çarpması ile ilgili bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, kronik rahatsızlıkları olanların risk grubunda olduğunu ifade etti. Peki, sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına ne iyi gelir? İşte güneş çarpmasından korunmanın yolları...

1/10Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir Bakan Koca uyardı Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

Güneş Çarpması ya da diğer bilinen adıyla sıcak çarpması; öğle vakitlerinde, havanın en sıcak olduğu zamanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Yetişkinlere oranla çocuklarda ve bebeklerde güneş çarpması görülme riski daha fazladır. Peki, güneş çarpmasına ne iyi gelir? Güneş çarpması belirtileri nelerdir? İşte güneş çarpmasına evde iyi gelen şeyler...

2/10SAĞLIK BAKANI UYARDI

SAĞLIK BAKANI UYARDI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi hesabından paylaştığı yazıda sıcak çarpması ile ilgili şu uyarılarda bulundu, 

"SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.

Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz."

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3/10Sıcak Çarpması Nedir

Sıcak Çarpması Nedir?

Güneş çarpması ya da sıcak çarpması; aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (%70’in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir.

4/10Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir Bakan Koca uyardı Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

Güneş ışınları; ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 1100-1500 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler, sıcak ve nemli deniz sahilleridir.

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5/10Sıcak Çarpması Belirtileri Nelerdir

Sıcak Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Uzun süre güneş altında kalınmış ise aşağıda verilen belirtiler güneş çarpmasını işaret eder.

Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir.

Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur.

Kalp atışları düzensizdir.

Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir.

 

6/10Güneş Çarpmasının Ciltteki Belirtileri

Güneş Çarpmasının Ciltteki Belirtileri

Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerin cilt yüzeylerinde de belli başlı değişimler yaşanır. Sadece alın bölgesinde değil tüm vücutta ısı artışı gözlemlenir. Sıcaklaşan cilt aynı zamanda kurumaya başlar. Bu belirtilerden birkaçını kendinde gören kişinin hastaneye gitmesi ve profesyonel destek alması gerekmektedir.

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7/10GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNULUR

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNULUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından artan hava sıcaklıklarına önlem olarak yapılan uyarı şu şekilde:

Genel Müdürlüğümüzce sıcak ve UV (ultraviyole) ışınları için uyarı verilen bölge ve günlerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmalı, zorunlu olmadıkça 11:00-15:00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır.

8/10Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir Bakan Koca uyardı Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır.

İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.

İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir.

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9/10Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Güneş çarpması güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Bu durumda ilk müdahale olarak aşağıda paylaştığımız öneriler dikkate alınabilir. Ancak bu uygulamaları denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var.

Hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, giysileri çıkarılmalı, düz yatırılmalı, bacakları yukarı kaldırılmalı ve ciltten buharlaşma sağlayacak şekilde soğutulmalıdır.

Ilık -çok soğuk olmayan su banyosu yaptırılabilir veya koltuk altı, boyun ve kalçalarına soğuk kompres uygulanabilir.

 

10/10Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir Bakan Koca uyardı Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

Bilinci açıksa bol su ve tuzlu ayran verilmeli. Şuur bulanıklığı, havale geçirme gibi belirtiler varsa vakit geçirmeden hastaneye götürmelidir.

Kas krampları serin bir yerde dinlenme ve bol sıvı almaya rağmen 1 saatten uzun sürerse yine doktora başvurulmalıdır. Hastanın soğutulması ve yeterli sıvının verilmesi önemlidir.

Ateş düşürücülerin faydası yok, hatta verilmesi sakıncalı olabilir.

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