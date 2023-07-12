Sıcak çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Bakan Koca uyardı! Kronik rahatsızlıkları olanlar risk grubunda... İşte güneş çarpmasından korunma yöntemleri

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Güneş çarpması güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Bu durumda ilk müdahale olarak aşağıda paylaştığımız öneriler dikkate alınabilir. Ancak bu uygulamaları denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var.

Hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, giysileri çıkarılmalı, düz yatırılmalı, bacakları yukarı kaldırılmalı ve ciltten buharlaşma sağlayacak şekilde soğutulmalıdır.

Ilık -çok soğuk olmayan su banyosu yaptırılabilir veya koltuk altı, boyun ve kalçalarına soğuk kompres uygulanabilir.