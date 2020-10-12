Günde sadece bir bardak için… Pek çok hastalıktan koruyor

Kahvenin içindeki kafein, merkezi sinir sistemini uyarıyor, kalp atım hızını ve kan akışını hızlandırıyor, vücutta adrenalin hormonu salınımını artırıyor, dolayısıyla da metabolizma hızımız yükseliyor. Kahve metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı olabilir. Fakat uzun vadede, kahvenin metabolizma üzerindeki tüm bu etkilerine kişiler toleranslı hale gelebilir ve bu etkiler artık devam etmeyebilir. Yani aslında uzun vadede kilo vermeye kesin olarak yardımcı olduğu ispatlanmamış. Yine de, kahve tüketiminin, iştahı bir miktar baskıladığı ve yiyecek tüketimini azalttığı bilinmekte ve en azından bu etkisi uzun vadede devam etmekte.