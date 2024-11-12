Günde sadece beş dakikalık egzersiz tansiyonu düşürüyor

Circulation dergisinde yayınlanan araştırma, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta yapılan çalışmalarda 14.000'den fazla katılımcıdan toplanan kan basıncı ve aktivite verilerini analiz etti. Katılımcılar günlük rutinlerine devam ettiler, ancak aktivitelerini ölçmek için katılımcılara cihazı takıldı.



Katılımcıların günlük aktiviteleri altı kategoriye ayrıldı: Uyku, hareketsiz davranış, yavaş yürüme, hızlı yürüme, ayakta durma ve koşma, bisiklete binme veya yokuş yukarı ya da merdiven çıkma gibi egzersiz benzeri aktiviteler.

Ekip daha sonra, her bir senaryo için kan basıncı üzerindeki etkiyi tahmin etmek üzere bir bireyin bir davranışı diğeriyle değiştirmesi durumunda ne olacağını istatistiksel olarak modelledi.