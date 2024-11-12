×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Günde sadece beş dakikalık egzersiz tansiyonu düşürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Egzersiz#Yüksek Tansiyon#Tansiyon Sorunu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 13:50

Circulation dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında Hollanda, Avustralya, Danimarka, Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta 14.000'den fazla katılımcıdan toplanan tansiyon ve aktivite verileri analiz edildi. Araştırma sonuçlarına göre sadece günde sadece beş dakika egzersiz yapmak bile tansiyonu düşürüyor.