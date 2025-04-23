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Günde bir öğün yemek vücudunuza ne yapar? Bir ay sonra ne gibi sonuçlar görebilirsiniz?

Güncelleme Tarihi:

#OMAD Diyeti#Kilo Verme#Kas Kaybı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 09:11

Birçok Hollywood yıldızı formda kalmak için günde bir öğün beslendiklerini yani OMAD diyeti uyguladıklarını açıklıyor. Peki ama bu güvenli mi? Günde bir öğün yemek vücudunuza ne yapar?