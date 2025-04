Günde bir öğün yemek vücudunuza ne yapar? Bir ay sonra ne gibi sonuçlar görebilirsiniz?

-- Bir kilo vermek için 7.700 kalori açığı gerekir. Bir hafta boyunca bu kadar kilo vermek, her gün ihtiyacınız olandan 1.100 kalori daha az yemek anlamına gelir. Bu nedenle, ortalama 70 kilo ve 1.65 boyundaki bir kadın günde en az 1.200 kalori içeren bir öğün yiyerek her hafta yarım kilo vermeyi bekleyebilir. Ortalama 80 kilo ve 1.75 boyunda bir erkek ise yaklaşık bir kilogram kaybetmeyi bekleyebilir. Bu da bir ay boyunca ortalama bir kadının 2 kg, ortalama bir erkeğin ise 4 kg kaybedebileceği anlamına gelmektedir. Üç ay sonra, her biri sırasıyla 6 kg ve 12 kg kaybetmiş olabilir.