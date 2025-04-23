Günde bir öğün yemek vücudunuza ne yapar? Bir ay sonra ne gibi sonuçlar görebilirsiniz?

Hope, “Günde sadece bir kez yemek yiyorsanız, ihtiyacınız olan tüm besinleri tüketmek çok zordur. Bu durum besin eksikliğine ve kas güçsüzlüğü, sinirlilik, tırnak ve saç kırılganlığı ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir” dedi.
“Oruç tutmak hızlı yağ kaybını teşvik edebilirken, çok sık yapıldığında yağsız kas kütlesi kaybına da yol açabilir” diyen Morgan şunları söyledi:
“Kas kütleniz gerçekten de tüm vücudunuzun metabolik organıdır ve hormonal aktivitenizin çoğunu belirler. Kas kütlesi yaşla birlikte doğal olarak azalır, bu da yaşlı insanlar için özellikle sıkıntılı bir durumdur. Kas kütlesi eksikliği kırılganlığa, düşmelere ve erken ölüm riskinin artmasına neden olur.”