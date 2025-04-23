Günde bir öğün yemek vücudunuza ne yapar? Bir ay sonra ne gibi sonuçlar görebilirsiniz?

Genel anlamda birçok insan için günde üç öğün yemek normaldir. Ancak ister inanın ister inanmayın, günde sadece bir kez yemek yemeyi tercih eden insanlar da var.

Kilo vermek amacıyla öğün atlamak yaygın bir taktik ve son yıllarda doktorlar ile beslenme uzmanları oruç tutmanın sağlığa faydalarını öne çıkarıyor. Daha az sıklıkta yemek yemenin kilo kaybına yol açan etkileri kolayca açıklanabilir. Beslenme uzmanı Jenna Hope, “Altta yatan herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerde, harcadığınızdan daha az kalori tüketmek kilo kaybına yol açar ve günde bir kez yemek yiyen insanlar genellikle kilolarını korumak için ihtiyaç duyduklarından çok daha az yiyecektir” dedi.