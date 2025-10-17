Günde bir avuç fıstık ömrünüze ömür katıyor! Daha uzun yaşamanın 15 kolay yolu

Journal of Psychosomatic Research dergisinde yayınlanan araştırma, anketlerde kendilerini canlı, düzenli, vicdanlı, sorumluluk sahibi ve başkalarına yardımsever olarak tanımlayanların daha uzun yaşamaya eğilimli olduğunu ortaya koydu. Buna karşılık, nevrotik veya endişeli kişiler yüksek ölüm riski taşıdığı düşünülüyor.

Ancak uzun ömürlülüğü artırabilecek tek özellik bunlar değildir. Diğer araştırmacılar, çoğumuzun her gün hiç düşünmeden yaptığımız basit eylem ve alışkanlıkların, sessizce yaşam süremizi uzatabileceğini keşfettiler. İşte bunlardan bazıları.