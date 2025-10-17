Günde bir avuç fıstık ömrünüze ömür katıyor! Daha uzun yaşamanın 15 kolay yolu

8. Minnettar olun
Geçen yıl Harvard araştırmacıları, 69 ile 96 yaşları arasındaki yaklaşık 50.000 kadına “Hayatta minnettar olacağım çok şey var” ve “Çok çeşitli insanlara minnettarım” gibi ifadelere ne kadar katıldıklarını sordu.
JAMA Psychiatry dergisinde yayınlanan bulgulara göre, hayattaki en küçük şeyleri bile takdir eden, en yüksek şükran düzeyine sahip olanlar, herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskini %9 oranında azaltmıştı.
Araştırmanın yazarlarından Profesör Tyler VanderWeele, “Minnet duygusu güçlüdür: mutluluk için güçlüdür, en azından hafif depresif semptomları gidermek için güçlüdür, sağlığı iyileştirmek için güçlüdür, erken ölümden korumak için güçlüdür ve bu, herkesin yapabileceği bir şeydir” dedi.