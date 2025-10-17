×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Günde bir avuç fıstık ömrünüze ömür katıyor! Daha uzun yaşamanın 15 kolay yolu

Güncelleme Tarihi:

#Uzun Yaşam#Ömür Uzatan Tüyolar#Uzun Yaşamak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 07:59

Hepimiz uzun ve sağlıklı yaşamak istiyoruz ama bunun için elimizden geleni yapıyor muyuz? Daha uzun yaşamak için neleri yapmalı nelerden uzak durmalıyız? İşte daha fazla çay içmekten diş ipi kullanmaya, konserlere gitmekten ev işi yapmaya kadar ömrünüze ömür katacak o yapılacaklar listesi…İşte daha uzun yaşamanın 15 kolay yolu