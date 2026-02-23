Günde 6000 kalori tüketiyordu: 18 ayda muhteşem değişim! Uyguladığı diyeti ve yaşadıklarını tek tek anlattı…

KETTLEBELL SPORUYLA GÜÇLENEN VÜCUT
Edwards, İngiltere kettlebell (Ağırlık kaldırma ve fonksiyonel antrenmanlarda kullanılan bir spor aleti) takımının bir üyesi ve ağırlık kaldırma sporuna aktif olarak katılıyor. Haftada üç kez, 90 dakika süren kettlebell antrenmanları yapan Edwards, bu sürecin kendisini hem daha güçlü hem de özgüvenli hissettirdiğini söylüyor:
“Sanki kendimi yetersiz hissediyorum, sürekli yanlış beden kıyafet alıyorum. Yıllarca 18 beden giydikten sonra 8 bedene sığabileceğimi bir türlü anlayamadım. Ancak ölçülerimi aldıktan sonra belimin, işe ilk başladığım zamankinden daha ince olduğunu fark ettim.”