Günde 6000 kalori tüketiyordu: 18 ayda muhteşem değişim! Uyguladığı diyeti ve yaşadıklarını tek tek anlattı…

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 13:17

İngiltere’de yaşayan hemşire Vicky Edwards, Covid-19 döneminde kahvaltıdan akşam uykusuna kadar sürekli atıştırarak toplam 6000 kaloriyi bulan yemeklerle obezite sınırına yaklaştı. Ancak 18 aylık sıkı bir program ve disiplinli sporla kendini bambaşka birine dönüştürdü. Edwards’ın inanılmaz değişimi ve süreçte yaşadıkları, düşündüğünüzden çok daha çarpıcı. İşte Vicky Edwards’ın kilo verme sürecinde uyguladığı diyet ve yaşadıkları…