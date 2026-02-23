Günde 6000 kalori tüketiyordu: 18 ayda muhteşem değişim! Uyguladığı diyeti ve yaşadıklarını tek tek anlattı…

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Ekim 2021’de Slimming World (İngiltere merkezli popüler bir kilo verme ve sağlıklı beslenme programı) programına katılan Edwards, sağlıklı beslenmeye odaklandı. Kahvaltısında pastırmayı bırakarak süt ve meyveli Weetabix (kahvaltılık gevrek) tüketmeye başladı.



Ara öğünlerde turşu soğan ve havuç çubuklarını tercih etti. Öğle yemeklerini önceden hazırlamaya başladı; örneğin sebzeli spagetti bolonez gibi sağlıklı ve doyurucu yemekler tüketti. Akşam yemeklerinde ise az yağlı hamburger veya köfte yiyerek, tatlı olarak düşük kalorili sıcak çikolata veya yoğurt tercih etti.

İlk haftada 15 kilo veren Edwards, 18 ay boyunca programa sadık kalarak 63 kiloya ulaştı. Şu anda 50 kilo olan Edwards, kilo kaybını korumaya devam ediyor.