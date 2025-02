Ayrıca, güzellik rutinini de etle zenginleştirerek sığır yağını saç maskesi ve yüz nemlendiricisi olarak kullandığını söyleyen Ashby, 2023 yılında sığır yağı güzellik ürünleri satan Tallow Glow adında bir kozmetik şirketi kurdu.



Daily Mail'in 'I've eaten 5,000 calories a day for four years - including SEVEN sticks of butter a week - I never expected this change to my body shape' başlıklı haberinden derlenmiştir.