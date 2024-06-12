Gün içinde sürekli atıştırıyorsanız dikkat! Bu alışkanlıklar dişlerinize büyük zarar veriyor

Boyar Gıdalardan Fazla Miktarda Tüketmek
Diş minesi sünger gibidir. Bir bardak veya tabakta beklediğinde leke bırakan gıdalar zaman içinde dişlerinizde de leke bırakacaktır. Peki nedir bu boyar gıdalar? Çay, kahve, kola, köri sosu, soya sosu, kırmızı şarap, meyve suları, sigara vb. Bunlar zamanla dişler üzerinde sarıdan kahverengiye değişen bir renk bırakırlar. Dişlerinizde bu tip lekeler varsa kesinlikle beyazlatıcı macunlardan uzak durmalısınız. Diş hekiminize başvurarak mine aşınması olmadan temizletmeniz mümkün.