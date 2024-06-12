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Gün içinde sürekli atıştırıyorsanız dikkat! Bu alışkanlıklar dişlerinize büyük zarar veriyor

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#Sağlık#Yaşam#Diş Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 12:52

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı ağız ve diş sağlığına zarar veren hatalar hakkında önemli bilgiler verdi.