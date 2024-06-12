Gün içinde sürekli atıştırıyorsanız dikkat! Bu alışkanlıklar dişlerinize büyük zarar veriyor

Sık Sık Atıştırmak

Her yemekten sonra, özellikle şekerli ve nişastalı yiyeceklerden sonra, ağızda normal olarak bulunan bakteriler kalan yiyecek artıklarını sindirmek için asit üretirler. Bu asitler dişe de zarar vererek çürük oluşumuna neden olur. Bu nedenle çok sık atıştırma yapmamak ve her yemekten sonra dişleri fırçalamak çok önemlidir. Yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra elma, havuç gibi sert meyve ve sebzeler tüketirseniz dişlerinizdeki plaklar ve yemek artıkları doğal olarak temizlenecektir. Yine yemekten sonra şekersiz sakız çiğnerseniz, tükürük miktarınız artar ve çürüklerden korunmanız için katkı sağlar.