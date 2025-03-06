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Gün boyu susamamak için sahurda bu yiyeceklerden uzak durun

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 11:19

Diyetisyen Miray Abaza, ramazan ayında sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerde bulunurken, özellikle su tüketiminin önemine dikkat çekti.