Gün boyu susamamak için sahurda bu yiyeceklerden uzak durun

Ramazan ayının, yıl boyunca süregelen beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve metabolizmada farklılıklar yaratan bir dönem olduğunu ifade eden Diyetisyen Miray Abaza, “Ramazanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanabilmek için ise yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Bu dönemde öğünlerimizi sahur, iftar ve ara öğünler olarak planlamak, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almak açısından faydalı olacaktır” dedi.