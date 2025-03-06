Gün boyu susamamak için sahurda bu yiyeceklerden uzak durun

‘SAHURDA BAHARAT, TUZ, HAMUR İŞİ VE KIZARTMADAN UZAK DURUN’
Sahurun, kan şekerini dengeleyip tokluk süresini uzattığını, susuzluk ile açlık hissini azaltarak sağlıklı bir oruç süreci sağladığını söyleyen Hayat Hastanesi Diyetisyeni Miray Abaza, “Sahurda çok baharatlı ve tuzlu besin tüketmek, susamanıza sebep olacağından önerilmemektedir. Hamur işleri, kızartmalar gibi ağır gıdalar mideyi rahatsız edebilir. Sahurda yeterli su içmek çok önemlidir, çünkü gün boyu oruç tutarken vücudun su ihtiyacı artar. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını engeller, enerji seviyenizi yükseltir ve baş ağrısı gibi olumsuz etkilerin önüne geçer” diye konuştu.