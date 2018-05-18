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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi (Resimli anlatım)

İftar sonralarının vazgeçilmezi olan güllacın pratik şekilde hazırlanışı sizlerle...

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1
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İftar sonralarının vazgeçilmezi olan güllacın pratik şekilde hazırlanışı sizlerle...

2Malzemeler
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Malzemeler

8 adet güllaç yaprağı

1 litre süt

2 su bardağı toz şeker (Tatlı seviyorsanız 2,5 su bardağı ekleyebilirsiniz)

2-3 yemek kaşığı gül suyu

Arası İçin:

1 kase dövülmüş ceviz veya fındık veya antep fıstığı

3Yapılışı
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Yapılışı

Süt ve şekeri bir tencereye alın, şeker eriyinceye kadar kaynatın. Gül suyunu ekleyip ılınmaya bırakın. (Süt sıcak olursa güllaç hamur olur) Derin bir tepsiye sütün yarısını alın.

4
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Tek tek güllaç yapraklarını tepsideki süte bulayıp servis edeceğiniz tepsiye dizin. Tepsiye dizerken her yaprağın üzerine yarım kepçe süt dökün. Tepsiye 4 adet güllaç yapraklarını dizdikten sonra üzerine ceviz serpin.

5
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Kalan diğer güllaç yapraklarını da aynı işlemden geçirin.tepside kalan sütü üzerine dökün ve dinlenmeye bırakın. Üzerini arzuya göre süsleyin. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edin.

Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

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